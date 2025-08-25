Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 16

La inversión de las empresas de Estados Unidos en México se ha mantenido en alrededor de 40 por ciento del total del capital extranjero en este siglo, pero en los últimos años los flujos de ese país han sido mayores debido a sus diferencias con China, de acuerdo con datos oficiales y un experto.

Información de la Secretaría de Economía (SE) muestra que en las últimas dos décadas este nivel ha sido continuo a pesar de vaivenes como la crisis financiera de 2008-2009, la pandemia de covid-19 e incluso la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el primer periodo de Donald Trump, que dio origen al T-MEC.

De hecho, en 2021, luego de los cierres más drásticos por la pandemia de coronavirus, que rompió con las cadenas tradicionales de suministro, los flujos de capital estadunidense hacia México tuvieron una participación de 47.5 por ciento y en 2022 también superaron la tendencia previa al sumar 42.6 por ciento, de acuerdo con la SE.

Si bien la participación promedio en este periodo ha sido de alrededor de 40 por ciento del total de la inversión extranjera directa (IED), Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló en entrevista con La Jornada que el comportamiento depende del año que se reporta.

Por ejemplo, en 2016 hubo un flujo de 13 mil 444 millones de dólares proveniente de Estados Unidos, monto que representó 63.3 por ciento de la IED de ese año, que fue de 21 mil 263 millones de dólares.

En contraste, en 2013 el conglomerado multinacional belga Anheuser-Busch InBev (AB InBev) invirtió 13 mil 249.2 millones de dólares para adquirir Grupo Modelo, pero el flujo de firmas estadunidenses sólo significó 32.5 por ciento del total de la IED, que fue de 48 mil 356 millones de dólares.