▲ El delantero argentino de los rojinegros, Gustavo del Petre, fue el encargado de empatar el duelo 1-1 a los 20 minutos; sin embargo, no fue suficiente para evitar que las Águilas lograran sumar tres puntos. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. a31

Vaya tormenta en Guadalajara. La que retrasó el partido y la que ahogó al Atlas que parecía a punto de conseguir una proeza, pero terminó arrastrado por el caudal del América, protagonista de una remontada en los minutos finales con marcador de 4-2.

Los de Coapa abrieron el marcador con un penal que anotó Brian Rodríguez (20), pero los rojinegros respondieron defendiendo la casa y empataron al final del primer tiempo con Gustavo del Prete.

Así que regresaron a la cancha en igualdad de circunstancias. De inmediato el cuadro tapatío se impuso con un tanto de Diego González (48).