Lunes 25 de agosto de 2025, p. a31
Vaya tormenta en Guadalajara. La que retrasó el partido y la que ahogó al Atlas que parecía a punto de conseguir una proeza, pero terminó arrastrado por el caudal del América, protagonista de una remontada en los minutos finales con marcador de 4-2.
Los de Coapa abrieron el marcador con un penal que anotó Brian Rodríguez (20), pero los rojinegros respondieron defendiendo la casa y empataron al final del primer tiempo con Gustavo del Prete.
Así que regresaron a la cancha en igualdad de circunstancias. De inmediato el cuadro tapatío se impuso con un tanto de Diego González (48).
El duelo apuntaba para quedarse con el resultado para los locales, cuando Álvaro Fidalgo les estropeó la alegría de nuevo al igualar el juego.
El partido estaba por terminar con un empate que por momentos parecía lo justo, pero Allan Saint-Maximin se encargó de cambiar el desenlace tras la expulsión de Aldo Rocha al 82 por una segunda amarilla, el 3-1 llegó a los 88 minutos, cuando en tiempo agregado Víctor Dávila (96) sentenció a los de casa 4-2.