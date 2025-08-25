Deportes
Ver día anteriorLunes 25 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/En los últimos minutos, América se impone al Atlas 4-2; se posiciona en el subliderato/
A nterior
 
Al cierre
En los últimos minutos, América se impone al Atlas 4-2; se posiciona en el subliderato
Foto
▲ El delantero argentino de los rojinegros, Gustavo del Petre, fue el encargado de empatar el duelo 1-1 a los 20 minutos; sin embargo, no fue suficiente para evitar que las Águilas lograran sumar tres puntos.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de agosto de 2025, p. a31

Vaya tormenta en Guadalajara. La que retrasó el partido y la que ahogó al Atlas que parecía a punto de conseguir una proeza, pero terminó arrastrado por el caudal del América, protagonista de una remontada en los minutos finales con marcador de 4-2.

Los de Coapa abrieron el marcador con un penal que anotó Brian Rodríguez (20), pero los rojinegros respondieron defendiendo la casa y empataron al final del primer tiempo con Gustavo del Prete.

Así que regresaron a la cancha en igualdad de circunstancias. De inmediato el cuadro tapatío se impuso con un tanto de Diego González (48).

El duelo apuntaba para quedarse con el resultado para los locales, cuando Álvaro Fidalgo les estropeó la alegría de nuevo al igualar el juego.

El partido estaba por terminar con un empate que por momentos parecía lo justo, pero Allan Saint-Maximin se encargó de cambiar el desenlace tras la expulsión de Aldo Rocha al 82 por una segunda amarilla, el 3-1 llegó a los 88 minutos, cuando en tiempo agregado Víctor Dávila (96) sentenció a los de casa 4-2.

A nterior
Subir al inicio del texto