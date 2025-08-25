Alberto Aceves

Desde que regresó al estadio Olímpico Universitario, Efraín Juárez luce pensativo. Basta con retroceder a lo sucedido hace cinco meses en su presentación, cuando aseguró que “los aficionados se van a sentir identificados por la garra y el espíritu de este equipo”, para entender su fastidio por el 0-0 contra el Puebla. Fiel a su estilo, esto es, sin ningún tipo de adorno ni protocolo, caminó por delante de los integrantes de su cuerpo técnico al registrar su tercer empate en la Liga Mx de forma consecutiva.

Rodeado por 18 mil 450 personas en las gradas, Juárez resiste todavía la presión de no ganar en casa desde el 16 de abril, penúltima fecha del Clausura 2025 en la que se impuso (2-0) a Santos, con cierto optimismo. Nada de caras largas, pesadumbre ni tonos agrios. El ex seleccionado nacional recurre a la simpleza y aceptación por la falta de goles. “Yo me voy a dormir tranquilo, porque mi equipo es superior. Nos está faltando fortuna en las áreas”, dijo a principios de mes al igualar (1-1) con Necaxa. Las oportunidades que la afición universitaria contabiliza, sin embargo, es superior a las veces que ha celebrado un marcador.

Jorge Ruvalcaba y el ecuatoriano Pedro Vite incrementaron la cuenta de fallas en el primer tiempo, los dos con el arquero Julio González casi vencido sobre el área chica. El colombiano Álvaro Angulo se sumó a la misma inercia tiempo después. Sólo la presencia del costarricense Keylor Navas, quien pocas veces participó en el juego, logró contener la impaciencia y los reproches de cientos de personas que estrujaron el puño al no poder reflejar su dominio. El Puebla calibró su nivel de confianza. Con apenas dos entrenamientos desde que asumió el cargo de entrenador, el argentino Hernán Cristante recurrió al viejo manual de supervivencia para mantener el cero durante los 90 minutos.