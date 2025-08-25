El equipo catalán se impone 2-1 sobre el América
Lunes 25 de agosto de 2025, p. a12
El futbol femenil mexicano cerró una semana trascendental con una batalla de élite entre el América y el Barcelona en el estadio Ciudad de los Deportes. Con sus estrellas mundialistas, las catalanas se impusieron 2-1 frente a las Águilas en un encuentro que convocó a más de 25 mil personas y que marcó el final de un tour del conjunto europeo en territorio tricolor, una gira que impulsa al balompié de mujeres.
Claudia Pina (39) y Salma Paralluelo (80) marcaron los tantos que sellaron la segunda victoria de las españolas ante el América luego de vencerlo también en 2023. Si bien tanto las Águilas como el equipo de las estrellas de la Liga Mx cayeron este fin de semana ante las europeas, la visita del Barça coincidió con el fichaje histórico de 1.5 millones de dólares de Jacqueline Ovalle al Orlando Pride de la NWSL, atrayendo los reflectores internacionales a México.
Con casacas azulgrana y amarillas, los aficionados desataron la fiesta pambolera al casi llenar el recinto de la colonia Nochebuena como una muestra del potencial mercadológico y económico que puede tener el futbol femenil.
“El hecho de que venga un club como el Barcelona ayuda mucho porque visibiliza a la liga mexicana. Las condiciones en España son muy diferentes a las de aquí y el Barça es el más grande del mundo”, dijo Paula, una aficionada azulgrana.
Azul, una seguidora del América, coincidió al señalar que “el Barcelona es un equipo grande con mucha historia, y varios de sus seguidores que tenían curiosidad por el futbol femenil, ahora pueden animarse a conocer esta categoría”.
Con la tradición de ser un equipo referente, el Barcelona también catapultó a su plantel femenil en la última década, ganando tres Champions de Europa. El club además ha sido base de la selección española, vigente monarca del mundo y subcampeona europea.
Con el proyecto de expansión del futbol femenil de la FIFA, los logros de las catalanas ya no son desconocidos para la afición mexicana. Ahora era fácil reconocer a sus principales estrellas como Alexia Putellas, una de las mejores jugadoras de esta generación, así como Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro y el premio The Best en 2022 y 2023.
Al conjunto de futbolistas de élite del Barça se suman las campeo-nas del mundo Ona Batlle y la arquera Cata Coll, quienes fueron titulares frente al América y supieron reponerse después de haber disputado apenas el viernes un partido ante las estrellas de la Liga Mx en Monterrey.
Las Águilas, aun cuando tiene un plantel menos mediático pero con elementos de calidad, enfrentaron a las catalanas con gran seguridad. Sólo el intenso sol del mediodía fue factor para que el ritmo de juego bajara por instantes.
Así, las azulgranas confirmaron su superioridad deportiva con un par de goles acompañados de una técnica precisa. Primero, Claudia Pina, joven promesa internacional, recibió un pase para sentenciar desde el centro del área y despertar el grito de gol que anhelaba liberar la afición.
Después, cerca del cierre, aparecería Salma Paralluelo, campeona del orbe, supo leer el momento preciso para rescatar un pase en el área y definir junto al poste izquierdo. Sólo Scarlett Camberos pudo descontar con un golazo tras un disparo cruzado para apaciguar el orgullo a los americanistas.
Por tercer año consecutivo, el Barcelona se va de México con triunfos después de una gira que comienza a convertirse en una tradición.