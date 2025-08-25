▲ El encuentro entre las Águilas y el Barça reunió a más de 25 mil personas en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto Ap

El futbol femenil mexicano cerró una semana trascendental con una batalla de élite entre el América y el Barcelona en el estadio Ciudad de los Deportes. Con sus estrellas mundialistas, las catalanas se impusieron 2-1 frente a las Águilas en un encuentro que convocó a más de 25 mil personas y que marcó el final de un tour del conjunto europeo en territorio tricolor, una gira que impulsa al balompié de mujeres.

Claudia Pina (39) y Salma Paralluelo (80) marcaron los tantos que sellaron la segunda victoria de las españolas ante el América luego de vencerlo también en 2023. Si bien tanto las Águilas como el equipo de las estrellas de la Liga Mx cayeron este fin de semana ante las europeas, la visita del Barça coincidió con el fichaje histórico de 1.5 millones de dólares de Jacqueline Ovalle al Orlando Pride de la NWSL, atrayendo los reflectores internacionales a México.

Con casacas azulgrana y amarillas, los aficionados desataron la fiesta pambolera al casi llenar el recinto de la colonia Nochebuena como una muestra del potencial mercadológico y económico que puede tener el futbol femenil.

“El hecho de que venga un club como el Barcelona ayuda mucho porque visibiliza a la liga mexicana. Las condiciones en España son muy diferentes a las de aquí y el Barça es el más grande del mundo”, dijo Paula, una aficionada azulgrana.

Azul, una seguidora del América, coincidió al señalar que “el Barcelona es un equipo grande con mucha historia, y varios de sus seguidores que tenían curiosidad por el futbol femenil, ahora pueden animarse a conocer esta categoría”.

Con la tradición de ser un equipo referente, el Barcelona también catapultó a su plantel femenil en la última década, ganando tres Champions de Europa. El club además ha sido base de la selección española, vigente monarca del mundo y subcampeona europea.