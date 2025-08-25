Lunes 25 de agosto de 2025, p. a11
Nueva York., Novak Djokovic batalló de más en el segundo set, pero salió victorioso en su debut en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.
El serbio, ganador de cuatro títulos en el estadio Arthur Ashe, venció 6-1, 7-6 y 6-2 a la estrella de la NextGen Learner Tien, en un duelo que se postergó más de dos horas.
Novak, de 38 años, es el último eslabón de la era dorada construida por el Big 3. Su cuerpo es un privilegio, pero ya no funciona como antes y las derrotas en momentos cruciales ante los más jóvenes, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son un ejemplo.
Ben Shelton y Taylor Fritz iniciaron con actuaciones dominantes. El primero necesitó dos horas y siete minutos para superar al clasificado Ignacio Buse, de Perú, por 6-3, 6-2 y 6-4 en el primer encuentro en el Arthur Ashe Stadium.
Fritz necesitó 10 minutos menos para avanzar con una victoria de 7-5, 6-2 y 6-3 sobre otro estadunidense, Emilio Nava, jugador inscrito de comodín.
Sabalenka sufre, pero avanza
La campeona defensora Aryna Sabalenka avanzó a la segunda ronda tras sortear un buen susto en el primer set de su debut. La bielorrusa venció 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova, pero no fue un paseo para la número uno del mundo. Sufrió un quiebre de saque temprano y el duelo se mantuvo reñido hasta que la favorita se alejó de su empate 5-5.
Acto seguido, Sabalenka impuso su autoridad en el segundo set, cediendo apenas un juego en su camino hacia la victoria final.
Hoy debuta Renata Zarazúa ante Madison Keys. La mexicana será la primera tenista del país en disputar un partido en los cuatro estadios principales de Grand Slam.