Lunes 25 de agosto de 2025

Nueva York., Novak Djokovic batalló de más en el segundo set, pero salió victorioso en su debut en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.

El serbio, ganador de cuatro títulos en el estadio Arthur Ashe, venció 6-1, 7-6 y 6-2 a la estrella de la NextGen Learner Tien, en un duelo que se postergó más de dos horas.

Novak, de 38 años, es el último eslabón de la era dorada construida por el Big 3. Su cuerpo es un privilegio, pero ya no funciona como antes y las derrotas en momentos cruciales ante los más jóvenes, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son un ejemplo.

Ben Shelton y Taylor Fritz iniciaron con actuaciones dominantes. El primero necesitó dos horas y siete minutos para superar al clasificado Ignacio Buse, de Perú, por 6-3, 6-2 y 6-4 en el primer encuentro en el Arthur Ashe Stadium.

Fritz necesitó 10 minutos menos para avanzar con una victoria de 7-5, 6-2 y 6-3 sobre otro estadunidense, Emilio Nava, jugador inscrito de comodín.