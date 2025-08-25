Lunes 25 de agosto de 2025, p. a11
El Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez, rescató ayer un valioso empate 1-1 ante el Manchester United, que sigue sin ganar, en la segunda jornada de la Liga Premier de Inglaterra.
El tricolor entró a la cancha al minuto 71 en sustitución de Rodrigo Muniz; sin embargo, su presencia no pudo reflejarse en el marcador.
Después de su catastrófica temporada pasada, donde acabó en el decimosexto puesto, el United quería pasar rápidamente la página, pero por el momento no ha podido conseguirlo y suma apenas un punto después de dos partidos, que le deja por ahora en la parte baja, precisamente en el sitio 16.
Bruno Fernandes falló un penal al minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.
Pero el triunfo se le escapó de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado al partido, puso el 1-1 que terminó siendo definitivo.
A su vez, el Everton, que jugó suprimer encuentro oficial en su nue-vo estadio, el Hill Dickinson Stadium, venció 2-0 al Brighton. Mientras el Crystal Palace, campeón de la última FA Cup y de la Community Shield, em-pató 1-1 con el Nottingham Forest.
Por otro lado, el mexicano Orbelín Pineda y su equipo, el AEK Atenas, comenzaron con el pie derecho su camino en la Super Liga de Grecia, tras imponerse 2-0 ante el Panserraikos con goles de Petros Mantalos (23, de penal) y Zini (27). El tricolor disputó los 90 minutos.
En la segunda jornada de la Liga de España, el Real Madrid se impuso por 3-0 al Oviedo gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinicius.
Con este triunfo, el club blanco ascendió a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona.
El Villarreal ocupó la cima de la tabla general de manera provisional al arrollar por 5-0 al Girona.
La Real Sociedad remontó y empató 2-2 ante el Español, mientras el Osasuna consiguió su primera victoria al vencer 1-0 al Valencia.
En tanto, la Juventus y el Como se impusieron 2-0 como locales en sus respectivos duelos ante el Parma y la Lazio, en la primera jornada de la Serie A de Italia, y alcanzaron en lo alto de la tabla al Nápoles.
Este último abrió la presente edición del campeonato italiano el sábado con una victoria 2-0 en el terreno del recién ascendido Sassuolo, por lo que los tres equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, y comparten provisionalmente la primera posición.
Con información de Afp