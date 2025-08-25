De La Redacción

Lunes 25 de agosto de 2025, p. a11

El Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez, rescató ayer un valioso empate 1-1 ante el Manchester United, que sigue sin ganar, en la segunda jornada de la Liga Premier de Inglaterra.

El tricolor entró a la cancha al minuto 71 en sustitución de Rodrigo Muniz; sin embargo, su presencia no pudo reflejarse en el marcador.

Después de su catastrófica temporada pasada, donde acabó en el decimosexto puesto, el United quería pasar rápidamente la página, pero por el momento no ha podido conseguirlo y suma apenas un punto después de dos partidos, que le deja por ahora en la parte baja, precisamente en el sitio 16.

Bruno Fernandes falló un penal al minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.

Pero el triunfo se le escapó de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado al partido, puso el 1-1 que terminó siendo definitivo.

A su vez, el Everton, que jugó suprimer encuentro oficial en su nue-vo estadio, el Hill Dickinson Stadium, venció 2-0 al Brighton. Mientras el Crystal Palace, campeón de la última FA Cup y de la Community Shield, em-pató 1-1 con el Nottingham Forest.

Por otro lado, el mexicano Orbelín Pineda y su equipo, el AEK Atenas, comenzaron con el pie derecho su camino en la Super Liga de Grecia, tras imponerse 2-0 ante el Panserraikos con goles de Petros Mantalos (23, de penal) y Zini (27). El tricolor disputó los 90 minutos.