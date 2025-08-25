Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. a10

Tras el impacto en la cabeza que recibió el niño Simón Falah-Assadi el miércoles por una pelota durante el duelo entre Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla en el estadio Alfredo Harp Helú, su madre cuenta a La Jornada que ya recibió los donativos de sangre requeridos pero aún existe incertidumbre respecto al apoyo de la franquicia para cubrir los gastos del menor, los cuales “hasta el sábado eran alrededor de 350 mil pesos” en el Hospital Ángeles del Pedregal.

“Ya cumplimos con la cuota de sangre, tuvimos bastante respuesta y por el momento no se necesita más. El niño se encuentra estable, todavía está en terapia intensiva, pues su recuperación debe ser pasito a pasito porque fue una cirugía para drenar la hemorragia en el cerebro. Se puso en contacto conmigo una persona del broker de seguros del club para decirme que contábamos con su apoyo, pero que no se quería comprometer a nada, ya que no sabía si iba o no a proceder; ya existe un número de siniestro y dijo que me iban a mantener al tanto”, explicó Ana Luisa Martínez, madre del menor, quien no tiene seguro de gastos médicos.

Martínez inició una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma Go Fund Me, donde compartió la situación de su hijo. En la página web se observa el monto total requerido (300 mil pesos), así como el recaudado hasta el momento ( 37 mil 562).