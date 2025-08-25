Lunes 25 de agosto de 2025, p. a10
Tras el impacto en la cabeza que recibió el niño Simón Falah-Assadi el miércoles por una pelota durante el duelo entre Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla en el estadio Alfredo Harp Helú, su madre cuenta a La Jornada que ya recibió los donativos de sangre requeridos pero aún existe incertidumbre respecto al apoyo de la franquicia para cubrir los gastos del menor, los cuales “hasta el sábado eran alrededor de 350 mil pesos” en el Hospital Ángeles del Pedregal.
“Ya cumplimos con la cuota de sangre, tuvimos bastante respuesta y por el momento no se necesita más. El niño se encuentra estable, todavía está en terapia intensiva, pues su recuperación debe ser pasito a pasito porque fue una cirugía para drenar la hemorragia en el cerebro. Se puso en contacto conmigo una persona del broker de seguros del club para decirme que contábamos con su apoyo, pero que no se quería comprometer a nada, ya que no sabía si iba o no a proceder; ya existe un número de siniestro y dijo que me iban a mantener al tanto”, explicó Ana Luisa Martínez, madre del menor, quien no tiene seguro de gastos médicos.
Martínez inició una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma Go Fund Me, donde compartió la situación de su hijo. En la página web se observa el monto total requerido (300 mil pesos), así como el recaudado hasta el momento ( 37 mil 562).
Simón se encontraba en la zona alta del estadio (D1) cuando una pelota de foul, que primero rebotó en la pared, impactó la parte frontal del lado izquierdo de su cabeza. El menor recibió atención médica en el estadio, sin embargo, por la noche tuvo signos de alerta y fue llevado al hospital.
“Es un accidente, no hay culpables. Fue un llamado de atención a la afición y al estadio, porque me han dicho varias personas que no es el primer incidente. Sería bueno reforzar las medidas de seguridad, aunque hay un llamado a estar siempre pendiente de la trayectoria de las bolas, es complicado porque viajan a velocidades altas”, agregó Martínez.
El equipo aseguró que mantiene comunicación con la familia para dar seguimiento al caso. “Se ofreció el acompañamiento con el seguro del inmueble para que ellos puedan estar enfocados en la atención de Simón”, agregó.
Por otra parte, en el tercer duelo de la serie de zona de la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos superaron 13-6 a los Pericos.