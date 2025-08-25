De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

Ángela Ruiz, medallista olímpica en tiro con arco, se llevó la plata en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad que se disputó en Winnipeg, Canadá.

Once días después de conseguir el oro en la prueba por equipos en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, la seleccionada de 19 años de edad obtuvo el metal argento tras caer en flecha de oro 5-6 ante la surcoreana Shin Seobhin en la final de recurvo sub-21.

La coahuilense apunta claro a su objetivo: convertirse en una de las mejores tiradoras del mundo.

“Después de los Juegos de París 2024 aprendí a no tratar de comerme el mundo tan rápido. Sé que tengo la capacidad de estar entre las mejores; sin embargo, para llegar hasta ahí primero debo cerrar mi etapa como juvenil de la mejor manera”, dijo previo a su viaje a Paraguay.

La deportista se dio a conocer a nivel global en la justa veraniega de París donde obtuvo el bronce con el equipo femenil junto con Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez.

Junto a la élite

A partir de entonces, comenzó a acaparar los reflectores internacionales y codearse entre la élite. En mayo, se coronó en la Copa Presidente Tlaxcala 2025 tras vencer a su compatriota Natalia Garibay por 7-1.

Ruiz también ha enfrentado algunos sinsabores como quedar eliminada de la prueba individual en Asunción. El descalabro en octavos de final representó una buena lección para la deportista.

“Fue un duro golpe para mí, la verdad es que venía por dos medallas y sólo conseguí una, lo que me hizo tener sentimientos encontrados. Tengo que seguir trabajando porque el nivel del tiro con arco es muy alto, incluso en las categorías más pequeñas”, comentó.

En el Mundial Juvenil, México logró el oro en la prueba de equipo mixto arco compuesto Sub-21 con Adriana Castillo y José Cuéllar; Máximo Méndez obtuvo plata en arco compuesto individual, Melissa Robles e Ian Vite cosecharon el bronce en arco compuesto Sub-18 y los equipos femeninos de arco compuesto Sub-21 y Sub-18 se llevaron bronce.

La disciplina se ha mantenido firme en el podio de las justas veraniegas desde Londres 2012. A partir de esa fecha ha cosechado una medalla de plata y tres de bronce.