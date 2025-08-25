De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

El ciclista mexicano César Macías tuvo una destacada actuación ayer en la primera etapa del Tour de l’Avenir 2025 en Francia, al finalizar en el tercer lugar del podio.

En el trayecto inicial de esta prestigiosa carrera, considerada el Tour de Francia categoría sub-23 y la cual fue ganada por el también tricolor Isaac del Toro en 2023, el integrante del equipo Petrolike llegó a la línea de meta por detrás del británico Noah Hobbs (primero con un tiempo de 4:14.45 horas) y el italiano Davide Donati (segundo) en un sprint final bastante reñido.

A su vez, el mexicano José Antonio Prieto (campeón panamericano junior hace una semana) terminó en el noveno sitio de esta carrera, que consistió en un recorrido de 188.6 kilómetros entre Aoste y Saint-Galmier.