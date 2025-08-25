De La Redacción

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

Esta fue la mejor temporada para el piloto mexicano Patricio O’Ward, quien terminó en quinto lugar en la carrera de Milwaukee Mile, con lo cual aseguró el subcampeonato de la IndyCar Series. A una competencia del final de la temporada, el regiomontano alcanzó su mejor marca de puntos (505) con la que se convierte en el segundo mexicano que queda como vicemonarca en la categoría, antes lo hizo Adrián Fernández en 2000.

El regiomontano de Arrow McLaren culminó esta temporada con dos victorias, una pole, estuvo 10 veces entre los cinco mejores y 12 en el top 10, de modo que ha sido su mejor campaña en la categoría.

“Ha sido el mejor campeonato que hemos tenido hasta ahora, tanto para mí como para el equipo, y estoy deseando que llegue el próximo fin de semana en Nashville. Vamos a intentar terminar este campeonato con una victoria”, afirmó Pato, de 26 años.

Patricio sólo fue superado en la temporada por el cuatro veces campeón Alex Palou, quien hoy terminó en segundo lugar cuando lo sorprendió el danés Christian Rasmussen, ganador por primera vez de una carrera en su trayectoria profesional en esa categoría.

Palou no ganó ayer en Milwaukee, pero ya tenía asegurado el campeonato desde una carrera anterior en Portland, por lo que las posiciones que se alcanzaron quedan como definitivas para la temporada 2025 de la IndyCar Series.

Pato no cabía de felicidad y pese a que no puede desbancar a Palou en el campeonato, buscará cerrar la campaña con una victoria en Nashville el próximo 31 de agosto. Aún si no lograra ese triunfo, nadie puede desbancar al de Monterrey ni arrebatarle la satisfacción de ser el segundo mejor corredor de IndyCar este 2025. Ni siquiera podrá alcanzarlo un histórico como el neozelandés Scott Dixon, quien quedó relegado al tercer lugar de la campaña.