Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

La Casa Villa Antequera es la nueva sede de Fomento Cultural Banamex en la ciudad de Oaxaca, donde se abrieron tres exposiciones representativas de sus programas e intereses: El México de los mexicanos III, Grandes maestros del arte popular de Oaxaca y Vanguardia oaxaqueña del siglo XX. Esta última se ubica en un reducido espacio llamado Bóveda y, como su nombre lo indica, presenta joyas pictóricas resguardadas por la institución financiera.

El inmueble virreinal, cuya historia se remonta a 1529, fue inaugurado como sucursal del banco en 1896, cuatro años después de la fundación de Banamex. Fue la octava en dar servicios bancarios en el país.

Vanguardia oaxaqueña del siglo XX comprende obras de Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Rodolfo Morales y Sergio Hernández, propiedad del banco. De Tamayo (1899-1991) se exhibe el óleo Pátzcuaro (1921), pieza temprana en su producción, hecha durante un viaje al poblado michoacano, descrita como “obra neoimpresionista o puntillista en la que conforma la imagen con pequeños trazos cromáticos”.

Toledo (1940-2019) está presente con Bicicleta de los arquitectos (Bicicleta oaxaqueña), de 1998, realizada con óleo y polvo de mármol. Sus figuras “dan ritmo y movimiento a las composición”, a la vez que invitan a “observar míticamente los objetos”, ya que para el artista con “fuertes raíces juchitecas la mesa, el árbol, el zapato, el chapulín, la bicicleta o el hombre tienen la misma categoría anímica. No sólo un sentido pictórico”.

De “espíritu rebelde”, Nieto (1936-1985), en vez de estudiar una carrera formal, “eligió a Carlos Orozco Romero y Santos Balmori como sus maestros y estrechó una fuerte amistad con Juan Soriano”. En 1959 viajó a París, donde permaneció una década, y descubrió que la literatura fantástica tendría una gran influencia en su lenguaje artístico”.