▲ Además de contar historias para las infancias, la agrupación impartirá un taller de teatro de papel para niños de 9 a 12 años en escuelas públicas. Foto cortesía de la compañía

Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

Explorar y experimentar con diversas técnicas escénicas, jugar con el papel como herramienta creativa y reinventarse en cada montaje, esa es la apuesta de Juguito de Uva, una joven compañía teatral nacida en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM, que desde hace cuatro años se dedica a contar historias para públicos diversos, con especial atención en la infancia.

Formada por egresados de la licenciatura en literatura dramática y teatro, la agrupación ha apostado por el trabajo colectivo, la exploración de técnicas como el teatro de papel y la manipulación de objetos, así como por construir universos escénicos donde lo lúdico y lo artesanal cobran vida. Carlos Rangel, uno de sus integrantes, recordó que la compañía nació en la última asignatura de la carrera.

En entrevista con La Jornada, Rangel contó que antes se llamaban Viajeros Teatro, pero cambiaron el nombre al descubrir que ya existía otra agrupación con ese nombre. Tras una conversación de cuatro horas decidieron llamarse Juguito de Uva. “Pensamos en lo que nos representaba como colectivo, nos cuestionamos a qué público nos dirigíamos y, en ese momento, consideramos dedicarnos a las infancias. Buscamos algo que reflejara la alegría y la forma de trabajo que teníamos como laboratorio en conjunto.

“La idea de las uvas nos gustó, como esa rama con distintos frutos que al final conforman un racimo. Así somos nosotros: personas con diversas ideas y formas de expresar el arte, pero que unidas nos convertimos en un juguito de uva”, relató.

La primera obra que montaron fue Viajeros de papel, escrita por María Ramos, Maricarmen y Ximena Rivera. “Desde ahí empezamos a montar nuestras propias obras, como un experimento para ver cuáles eran los temas que nos atraían.

“Después, hicimos la puesta en escena El pequeño dragón, de Lise Vaillancourt, una autora canadiense, la que presentamos en el Centro Cultural El Hormiguero y en el estado de México. En el elenco están Aile Rivera, Bella Ángeles y Jessica Rangel, quien también se encarga de la escenografía y el vestuario. Para las épocas decembrinas presentamos Carbón, confesiones de un crimen navideño, que escribí yo y tuvo gran temporada en El Hormiguero”, recordó.

En sus últimos trabajos, la compañía se ha enfocado en el teatro de papel y la manipulación de objetos propios de esta técnica. “Se trata de una ramificación del teatro europeo que ha tenido distintas variantes en el mundo. Es otra forma de manipulación titeril, porque el objeto está creado literalmente con papel y puede adoptar cualquier forma, color o tamaño para la escenificación. Se monta en una base de cartón. Es muy curioso porque nos lleva a recordar cuando éramos niños.