as múltiples exposiciones que París ofrece pueden satisfacer al más variado de los públicos. Incluso un hastiado visitante puede encontrar una muestra de objetos o de imágenes que despierte su adormecida curiosidad. Cierto, la fantasía debe tener límites como todo en este mundo, pero los museos de la capital francesa extienden sus confines y desafían la imaginación.

Sin hablar de las salas del museo del Louvre, antiguo palacio real, cuyo recorrido es comparable al de un maratón, donde el espectador puede contemplar las más diversas obras de arte de la pintura y la escultura, París posee una gama de museos ya clásicos, como el Museo del Hombre, sede de la etnografía; la Orangerie, donde se exhiben las maravillosas Ninfeas, de Monet; el museo Rodin con su hermoso jardín donde parecen pasearse las esculturas palpitantes de vida; Cluny para los apasionados de la Edad Media; el de los Inválidos con la majestuosa tumba del emperador Napoleón; el museo d’Orsay, bajo cuya bóveda de cristal pueden contemplarse sus colecciones de pintura impresionista y de art nouveau, en esta antigua estación ferroviaria; el Quai Branly-Jacques Chirac, dedicado a las artes y culturas no occidentales de Asia, América y Oceanía; el Grand y el Petit Palais con sus exposiciones permanentes, así como las temporales; o el más reciente de los clásicos, el museo Picasso, cerca del cual se encuentra el Centro Cultural de México, vitrina de la actual pintura y escultura de nuestro país en Francia.

Entre las más visitadas exposiciones actuales en París pueden mencionarse las siguientes:

En el Palais Galliera, museo de la moda, se presenta una exposición consagrada a Rick Owens, acontecimiento notable de la Fashion Week de París.

En el Grand Palais, tres figuras del arte del siglo XX comparten su visión revolucionaria del mundo: Niki de Saint Falle, Jean Tinguely y Pontus Hulten.

Wolfang Tillmans, también en el Grand Palais, primer fotógrafo ganador del Turner Prize en 2000.