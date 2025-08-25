as múltiples exposiciones que París ofrece pueden satisfacer al más variado de los públicos. Incluso un hastiado visitante puede encontrar una muestra de objetos o de imágenes que despierte su adormecida curiosidad. Cierto, la fantasía debe tener límites como todo en este mundo, pero los museos de la capital francesa extienden sus confines y desafían la imaginación.
Sin hablar de las salas del museo del Louvre, antiguo palacio real, cuyo recorrido es comparable al de un maratón, donde el espectador puede contemplar las más diversas obras de arte de la pintura y la escultura, París posee una gama de museos ya clásicos, como el Museo del Hombre, sede de la etnografía; la Orangerie, donde se exhiben las maravillosas Ninfeas, de Monet; el museo Rodin con su hermoso jardín donde parecen pasearse las esculturas palpitantes de vida; Cluny para los apasionados de la Edad Media; el de los Inválidos con la majestuosa tumba del emperador Napoleón; el museo d’Orsay, bajo cuya bóveda de cristal pueden contemplarse sus colecciones de pintura impresionista y de art nouveau, en esta antigua estación ferroviaria; el Quai Branly-Jacques Chirac, dedicado a las artes y culturas no occidentales de Asia, América y Oceanía; el Grand y el Petit Palais con sus exposiciones permanentes, así como las temporales; o el más reciente de los clásicos, el museo Picasso, cerca del cual se encuentra el Centro Cultural de México, vitrina de la actual pintura y escultura de nuestro país en Francia.
Entre las más visitadas exposiciones actuales en París pueden mencionarse las siguientes:
En el Palais Galliera, museo de la moda, se presenta una exposición consagrada a Rick Owens, acontecimiento notable de la Fashion Week de París.
En el Grand Palais, tres figuras del arte del siglo XX comparten su visión revolucionaria del mundo: Niki de Saint Falle, Jean Tinguely y Pontus Hulten.
Wolfang Tillmans, también en el Grand Palais, primer fotógrafo ganador del Turner Prize en 2000.
Matisse et Marguerite, le regard d’un père, en el museo de Arte Moderno consagra la relación de un padre con su hija.
En la Fundación Vuitton se presenta una exposición de David Hockney, evento artístico de la temporada con esta estrella del arte contemporáneo, el pintor en actividad más conocido.
El París de Agnès Varda, en el museo Carnavalet, dedicada a esta pionera de la nouvelle vague , cuyas películas dieron la vuelta la mundo desde 1955.
En el museo Maillol, una exposición consagrada a Robert Doisneau, autor del mundialmente célebre Baiser de l’hôtel de Ville, sin duda el fotógrafo francés más conocido con su fondo de 450 mil negativos.
En el Museo del Hombre, la exhibición temporal sobre el textil wax, cuya larga historia es emblemática del continente africano.
Cierto, la lista puede continuarse, si no al infinito, si hasta la pérdida de la noción. Pero lo interesante sería preguntarse por la elección de los sujetos o los temas de la exposiciones. ¿Por qué Hockney o Varda? ¿Por qué no Diego Rivera o Santa Teresa?
Es evidente que cualquier selección será arbitraria y no puede obedecer sino a las inclinaciones de la época y del país donde tiene lugar el evento, como a conmemoraciones históricas. Puede también corresponder a una doctrina en boga, una política o una campaña comercial. La imagen de Diego puede evocar la cultura mexicana y sus raíces indígenas, la de Santa Teresa puede invocar el éxtasis o incitar a la reflexión religiosa.
Así, cabe preguntarse si la elección del tema corresponde al interés público del momento o si, al contrario, el interés del público es manipulado y decidido por esa elección. Tema de controversia, publicistas y comerciantes no pierden un tiempo, considerado dinero, cuando lanzan la campaña comercial con que venden un nuevo producto, el que se presenta, de pronto y según la propaganda, como la revelación de un deseo profundo. El de cada quien.