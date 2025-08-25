Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 29

A casi un año de que empezaron los nuevos gobiernos en las alcaldías, Eduardo Cervantes, asesor de Morena en materia de formación política, dijo que es urgente la formación de comités de base en colonias, barrios, pueblos y unidades habitaciones a fin de fortalecer la democracia interna del partido y la militancia.

En conferencia de prensa, Cervantes señaló que en términos generales Morena “va bien en la Ciudad de México”; sin embargo, se tiene el riesgo de perder la gobernanza en las alcaldías Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco, a cargo de Circe Camacho, Javier López Casarín, Nancy Núñez y Lourdes Paz, respectivamente.

Aun cuando el partido gobierna 24 estados, recordó que en las elecciones recientes Morena perdió la capital en 10 entidades, como Chilpancingo, Morelia, Hermosillo, Cuernavaca y Colima. En el caso de la Ciudad de México, dijo que Morena podría recuperar Cuauhtémoc y Coyoacán, pero advirtió que podría repetirse lo de 2021; “yo recuerdo una cosa que le comentó Andrés Manuel (López Obrador) a Claudia Sheinbaum, que se perdieron nueve alcaldías por falta de trabajo territorial y organización de la base y de la militancia. Por eso estamos replanteando el tema de los comités de base, porque la política no se soluciona arriba, sino abajo”, dijo en conferencia de prensa con diputados del Congreso local