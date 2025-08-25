▲ El folclor oaxaqueño impresionó ayer a capitalinos y turistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, quienes presenciaron el recorrido de la fiesta tradicional Calenda de las 15 Bandas. Foto Roberto García Ortiz

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 29

Al ritmo de danza y música tradicional, entre colores, figuras monumentales y el estallido de fuegos artificiales, cientos de capitalinos y visitantes caminaron del Hemiciclo a Juárez al Zócalo para festejar la Calenda de las 15 bandas que integran la Banda Monumental, como parte de la clausura de la XI Fiesta de las Culturas Indígenas.

Al grito de “¡Viva la Mixteca!”, Violeta Chávez, directora de danza de la UAM Azcapotzalco, acompañó a la banda oaxaqueña Sonido Serrano en la representación de las ocho regiones de Oaxaca. “Nos llena el alma de alegría, es un gran orgullo portar la indumentaria hecha por manos artesanas de nuestros paisanos oaxaqueños y representar un poco de ellos”, dijo.

En ese acto participaron comunidades mazahuas, triquis, zapotecas, mazatecas, tzeltales y amuzgas, quienes compartieron su música y vestimenta tradicional. Para María Elena Cruz, originaria de Oaxaca, la experiencia fue “indescriptible, la emoción me invade, las lágrimas llegan a mis ojos; para mí Oaxaca y sus tradiciones, su gente, su comida es lo máximo”, expresó.

El programa incluyó una presentación musical en homenaje a la riqueza y resistencia de los pueblos indígenas. En medio del ambiente, personas del público se animaron a bailar el Jarabe del Valle con sus pasos simbólicos, entre ellos Wendy y Adrián, hijos de oaxaqueños radicados en la capital.