▲ La calle Mesones se ha vuelto una de las más difíciles de caminar debido a la gran concentración de vendedores informales, diableros y compradores. Foto Marco Peláez

Nayelli Ramírez Bautista, Mara Ximena Pérez y Sandra Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 29

La presencia del comercio ambulante en el Centro Histórico ha convertido las calles en espacios intransitables tanto para peatones como para vehículos, al ser tomadas por decenas de comerciantes informales que ocupan lo mismo aceras que parte del arroyo vehicular, quienes al grito de “bara, bara” ofertan sus productos.

Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, a lo largo del Centro Histórico y la Alameda se tienen contabilizados 14 mil comerciantes informales, lo que representa un incremento de 50 por ciento en los últimos tres años, cuando, de acuerdo con la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, se tenía un registro de 9 mil 174 puestos ambulantes.

La presencia del comercio informal se complica con los ríos de personas que buscan los mejores precios en ropa, útiles y otros artículos, y que en algunos casos llevan a sus hijos pequeños cargados en hombros debido a las aglomeraciones. A esto se suma la circulación constante de bicitaxis y diableros, quienes pasan a un costado de los transeúntes gritando “¡ahí va el golpe!”, así como de motociclistas, lo que dificulta aún más el tránsito por demás colapsado.

Calles como Peña y Peña, Apartado, Academia, Moneda y Del Carmen –donde se ubica el Hospital General Gregorio Salas Flores, cuyos accesos para urgencias y ambulancias están bloqueados por motos y vendedores–, así como Correo Mayor, Moneda y Jesús María, se han vuelto intransitables y en zonas de alto riesgo de accidentes.