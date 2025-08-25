Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 28

A cinco días de la detención de 13 personas presuntamente relacionadas con la planeación y ejecución del crimen en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sólo ha imputado a una los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, mientras a nueve delitos diferentes al caso, como contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, narcotráfico, posesión indebida de tarjetas de circulación y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Esto, a pesar de que las mismas autoridades señalaron que al menos seis ya contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, las cuales ya se habían cumplido; sin embargo, en las audiencias de control la imputación fue diferente.

El jueves, el viernes y el sábado se realizaron las audiencias de control en contra de 10 de los 13 detenidos, en las que se supo que el Ministerio Público de la FGJ imputó diferentes ilícitos.

En uno de los casos, la fiscalía imputó posesión indebida de tarjetas de circulación a Arturo N, quien este miércoles sostendrá una audiencia de continuación para que sea defina su situación jurídica.