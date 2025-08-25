Lunes 25 de agosto de 2025, p. 28
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una pareja de 27 años que la madrugada del domingo abandonó a un bebé de cuatro meses en avenida Jalisco, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.
Los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio por operadores del C2 Poniente, por lo que acudieron a la avenida Jalisco, esquina con Anillo Periférico.
Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron de que sobre la acera había una frazada color blanco con azul donde se hallaba un recién nacido.
Uno de los elementos lo cargó, arropó con su chamarra, pues el cuerpo del bebé estaba frío, y solicitó una unidad médica; mientras llegaba, lo arrulló para mitigar su llanto y se tranquilizara.
En tanto, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé sólo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio atendieron al pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital.
Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, identificaron a una mujer que, momentos antes del reporte del abandono, merodeaba en la zona con el bebé en brazos como si esperara a alguien.
La mujer, junto con un hombre, dejaron al bebé en ese lugar y abordaron el Metro en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles.
La tarde del domingo fue localizada la mujer, quien vestía la misma ropa que la noche anterior y se encontraba en compañía de un sujeto.
Al hacerle la entrevista, se corroboró que por la madrugada dejaron al bebé en la avenida Jalisco y huyeron.
La pareja fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica, realizará las investigaciones del caso y los peritajes pertinentes.