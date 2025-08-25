Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 28

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una pareja de 27 años que la madrugada del domingo abandonó a un bebé de cuatro meses en avenida Jalisco, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio por operadores del C2 Poniente, por lo que acudieron a la avenida Jalisco, esquina con Anillo Periférico.

Al llegar, escucharon el llanto de un bebé y se percataron de que sobre la acera había una frazada color blanco con azul donde se hallaba un recién nacido.

Uno de los elementos lo cargó, arropó con su chamarra, pues el cuerpo del bebé estaba frío, y solicitó una unidad médica; mientras llegaba, lo arrulló para mitigar su llanto y se tranquilizara.

En tanto, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, debido a que el bebé sólo tenía su pañal, así como un biberón y leche para poderlo alimentar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio atendieron al pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital.