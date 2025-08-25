▲ Las reparaciones del gran socavón originado el 13 de agosto en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza son realizadas por 40 trabajadores en tres turnos. Foto Jair Cabrera Torres

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 27

El megasocavón que se abrió en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, a unos metros de la estación Canal de San Juan del Metro, en la alcaldía Iztapalapa, quedará totalmente reparado el próximo domingo, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria destacó que se trabaja las 24 horas para concluir la obra que mejorará el desfogue de agua de lluvia, luego de que se dañó el colector de drenaje que provocó una oquedad el 13 de agosto pasado.

En el sitio se sustituyen ocho tubos de concreto reforzado de metro y medio de diámetro del drenaje profundo y el acostillamiento con costalera, para después cubrir el socavón que se extiende a lo largo de 15 metros con cinco de profundidad.

Un total de 40 trabajadores laboran en tres turnos. Hasta el momento han instalado seis de las ocho secciones de la tubería que se dañó por las lluvias torrenciales.

Se utiliza maquinaria pesada, como dos excavadoras de brazo largo para remover la tubería antigua y el terreno circundante, una retroexcavadora, un minicargador (Bobcat) y 10 camiones de volteo, así como torres de iluminación para permitir los trabajos nocturnos. Una vez que se coloque el material nuevo, se llevará a cabo una compactación del suelo con maquinarias manuales y un rodillo vibratorio para la restitución del terreno, y posteriormente se remplazará la carpeta asfáltica.