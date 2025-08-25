▲ Aunque son múltiples las causas, las intensas lluvias son el principal factor del deterioro de las tuberías y, por ende, de los socavones, explicó Mario Esparza Hernández. Foto Jair Cabrera Torres

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 27

Un total de 21 socavones más se abrieron la semana pasada en la Ciudad de México, con los que suman 174 en lo que va del año, de los cuales 75 por ciento se ubican en vías secundarias correspondientes a las alcaldías.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, detalló que las zonas más críticas se encuentran en cinco demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Benito Juárez, que con 115 oquedades en conjunto concentran casi 70 por ciento de los casos.

En entrevista con este diario, el funcionario explicó que son múltiples las causas que generan estos hundimientos, pero la principal es la intensidad de las lluvias, que han provocado la saturación de los colectores y hacen un efecto de presurización de las tuberías.

“Un colector del drenaje es como si fuera un canal; el tubo va a una tercera o cuarta parte, pero con las lluvias intensas se eleva a su máxima capacidad. Es tanta la carga hidráulica que comienza a haber fisuras y genera las cavernas abajo de la carpeta asfáltica”, expuso.

La antigüedad de la red de drenaje, el material utilizado para su renovación, que muchas veces no es el más adecuado, así como el hundimiento diferencial del suelo, que provoca que los colectores pierdan la pendiente y hace que el agua no salga de la manera adecuada, o incluso se regrese, son otros factores que influyen en la formación de las oquedades, refirió.