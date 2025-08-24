Política
Hermanos Menendez seguirán en la cárcel
Hermanos Menendez seguirán en la cárcel
 
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 27

Los Ángeles., Un panel de dos comisionados negó la libertad condicional a Lyle Menendez por tres años después de que un día antes también rechazaron la apelación de su hermano Erik para salir de la cárcel tras más de tres décadas por el asesinato de sus padres en 1989 debido a “mal comportamiento tras las rejas”. “Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos en mi familia. Lo siento mucho por todos”, declaró Lyle. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996.

