▲ El boxeador Julio César Chávez Jr fue arrestado por elementos del ICE debido a irregularidades en su visado y una orden de aprehensión en México. Foto La Jornada

Cristina Gómez Corresponsal Hermosillo, Son y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 27

Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero lo llevará en libertad condicional, con las únicas medidas de no salir del país ni acercarse a los testigos de cargo.

El juez Enrique Hernández Miranda se negó a obligarlo a que se presente de forma periódica al considerar que como figura pública, el boxeador se expondría a ser acosado por los medios de comunicación.

Eso a pesar de que el delito de delincuencia organizada que se le imputa se encuentra dentro del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

Además, según fuentes ministeriales presentes en la diligencia, la medida debe aplicarse en su literalidad, sin que haya lugar a interpretaciones.

La medida cautelar, decisión exclusiva del juez, puede ser apelada por el Ministerio Público Federal, ya que el magistrado sustentó su resolución en que “tenia domicilio fijo en el país, especificamente en Culiacán”, aunque fue detenido en Estados Unidos y estaba solicitando su residencia.

En paralelo, Chávez Jr enfrenta una investigación por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El juez Hernández Miranda consideró que las pruebas que presentó la Fiscalía especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) son suficientes para abrir un proceso penal, ya que coinciden con denuncias que se recabaron tanto en México como en Estados Unidos desde 2019 y se sustentan en testimonios con nombre, fecha y lugar que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.