Domingo 24 de agosto de 2025

En la aplicación, por primera vez, del mecanismo de admisión por reconocimiento de trayectorias escolares preuniversitarias, denominado Pase UAM, fueron aceptados por esta casa de estudios mil 9 aspirantes del Colegio de Bachilleres (Colbach), de los cuales se inscribieron 807, es decir 79.98 por ciento, según datos de la Dirección de Servicios Escolares de la institución.

El doctor Gustavo Pacheco López, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó en entrevista con La Jornada que los alumnos admitidos por esta modalidad representan alrededor de 10 por ciento del total de quienes ingresan por examen en cada uno de sus dos procesos de admisión anuales.

“El 3 de febrero pasado, en Palacio Nacional, el entonces rector general, doctor José Antonio de los Reyes Heredia, anunció que se trabajaría en este nuevo mecanismo alterno, que no es un pase automático.

“En muy corto tiempo desarrollamos, en conjunto y en diálogo continuo con el Colegio de Bachilleres, este mecanismo que reconoce trayectorias escolares preuniversitarias, desempeño académico y de continuidad”. Explicó que las poco más de mil personas admitidas ingresarán a licenciatura en el trimestre 25 Otoño, es decir, el 1º de octubre próximo.

En total, 4 mil 698 aspirantes del Colbach se registraron a la convocatoria Pase UAM, de los cuales 65.7 por ciento son mujeres, 34.2 por ciento hombres y 0.1 por ciento personas no binarias. De los aceptados que se inscribieron, 495 son mujeres, 311 hombres y uno es no binario. La mayoría de los alumnos admitidos y registrados estudiarán en la unidad Iztapalapa (433), el plantel que más lugares dispuso; en Azcapotzalco, lo harán 212; en Cuajimalpa, 119, y en Lerma, 43.

En las siguientes versiones de este nuevo mecanismo de admisión se prevé sumar otras variables, como pertenecer a algún “grupo subrepresentado o autoinscribirse como persona de pueblos originarios”. Detalló que la mayoría de estos estudiantes optaron por carreras como administración y derecho.

Solicitud presupuestaria

Sobre la asignación de recursos para el próximo año, Pacheco López aseguró que la UAM no es ningún “hoyo negro en el presupuesto”. Una evaluación de 2023 arrojó que “por cada peso público invertido en la UAM, ésta le regresó ese peso a la sociedad mexicana más 51 centavos; es decir, un retorno de 51 por ciento”.

Asimismo, la institución cuenta con mayor proporción de estudiantes de doctorado en el país y en Iberoamérica, incluido Portugal y España, cuyo promedio no supera uno por ciento, explicó.

De sus 61 mil alumnos, mil 800 están en ese nivel. “Alcanzamos casi 3 por ciento de la matrícula en doctorado, y la unidad Iztapalapa llega prácticamente a 5 por ciento. No existe universidad en el país con esos indicadores, ya sea pública o privada. Y por supuesto, formar a un alumno o alumna a nivel doctoral demanda recursos adicionales”, detalló.