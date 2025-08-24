Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 8

El grito hondo y desgarrador de su hijo alertó a Ana Cristina Sáenz Gómez: “Mamá, no veo nada, ya no te voy a volver a ver nunca”, dijo su hijo Carlos Daniel Rodríguez de 16 años, cuando le explotó en el rostro un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio, encargado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua.

Sin saber qué hacer en ese momento, Ana Cristina llevó a su hijo de 16 años, estudiante de la preparatoria técnica de ese un organismo público descentralizado del gobierno de Chihuahua, al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su diagnóstico fue demoledor: “Tiene los ojos fulmina-dos, no tiene esperanza”.

“¿Cómo le explicas a tu hijo que no va a volver a ver? Le dije al doctor: ‘le dono mis ojos’”, dice llorando Ana Cristina. “Con 16 años y su vida por delante, sus sueños tirados a la basura, sus esperanzas, su futuro. Ver a mi hijo con sus ojos totalmente quemados es una impresión que nunca se me va a borrar”.

Diagnóstico devastador

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2024 en el ejido San Lorenzo, Buenaventura, Chihuahua, cuando el profesor Sergio Rentería encarga a sus alumnos un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio para crear piezas para torno.

Carlos Daniel recuerda que los primeros intentos del trabajo fueron en el plantel educativo y en una ocasión una brasa de carbón salió volando y quemó la malla de la escuela, aunque el profesor y los alumnos lograron controlar. Luego, éste encarga hacerlo en sus casas.

Es entonces cuando Adrián Hernández, Paulina Arredondo y Naomy Jurado son trasladados a la casa de Carlos Daniel para continuar con el proyecto. Transportan el tanque de gas cortado y botes de aluminio. A los pocos minutos de iniciar el trabajo explota: “estaba muy asustado porque no veía nada.

“En la escuela nunca pudimos fundir, lo intentamos varias veces con el maestro, siempre era una cosa u otra y ese día pasó lo peor. Los profesores no nos ayudaban, o estaban platicando o iban a almorzar, pero siempre tenían un pretexto, nunca nos quisieron ayudar”.

Él sufrió quemaduras graves en ambos ojos, mientras que las de sus compañeros fueron leves y daño en su ropa. El plantel escolar ofreció entonces un seguro privado con tope de 75 mil pesos, condicionado a que los alumnos dijeran que el accidente había pasado en el plantel.

Los padres de Carlos Daniel rechazaron el ofrecimiento y prefirieron ir al IMSS donde de inmediato le hicieron un lavado quirúrgico de emergencia con el diagnostico de perdida total de visión y el riesgo de enucleación (extirpación de los ojos).

Después de la intervención quirúrgica, el diagnostico fue la pérdida funcional del ojo izquierdo y la visión del ojo derecho con pronóstico reservado. Los padres buscaron entonces atención médica especializada con varios doctores que recomiendan la reconstrucción de párpados y el trasplante de córneas.

Indolencia

Frente al accidente, el plantel educativo descentralizado del gobierno de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos Galván, ha intentado “lavarse las manos” y ofrecer únicamente el seguro privado con tope y condicionamiento a mentir.

Después de más de un año de tratamientos, Ana Cristina dice que su hijo tiene un ojo semicerrado y en el otro le quedó solamente 20 por ciento de vista.

“De la escuela ya no tuve noticia, mi hijo estaba en tercer semestre, hablé con el profe y le dije que no le fueran a quitar el seguro y se lo quitaron. No he recibido ningún apoyo del plantel educativo. Ellos no han querido atender el costo de cirugías ni de tratamientos o de los medicamentos. Ni siquiera emocionalmente nos han ayudado con terapia psicológica. Ni una dis-culpa. Nada”.

Denuncia que, para colmo, la escuela le ha retirado el seguro del IMSS donde el menor se atiende: “Es algo totalmente inhumano por parte del gobierno de Chihuahua. Me dijeron que mi hijo ya no cuenta con el servicio porque ya salió de la escuela debido a que nos cambiamos de vivienda para atender sus necesidades médicas.

“La escuela la presentaban como lo máximo. ¿Y lo de mi hijo qué? Su caso quedó como un accidente, como si se hubiera caído. Quieren minimizar todo. Otro estudiante se cayó de un segundo piso y no pasó nada, una niña que se cortó una mano y no hicieron nada. Yo culpo a la escuela, al gobierno. Los profesores tienen mucha culpa porque fue una falta de atención, tal vez no estaban preparados. El gobierno debió estar al pendiente de lo que les faltaba”.