Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 7

Arístides Guerrero, uno de los ministros electos para conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sufrió la noche del viernes un accidente automovilístico en la Ciudad de México y su estado de salud se reporta “positivo”, aunque sufrió fracturas en tórax y nariz, lesiones de las cuales ya fue intervenido quirúrgicamente, informó su equipo de comunicación.

El percance ocurrió en Río Churubusco a las 22:30 cuando regresaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a su domicilio, luego de participar en un acto público de la fiscalía del estado de Oaxaca, informaron los colaboradores del ministro electo mediante un comunicado.

También dos de sus acompañantes resultaron con fracturas en extremidades, pero fueron atendidos de manera oportuna y se encuentran en proceso de recuperación”.