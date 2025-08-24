Domingo 24 de agosto de 2025, p. 6
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta el viernes se habían confirmado 4 mil 226 casos de sarampión en el país y 15 defunciones. Indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 19 casos, por lo que a la fecha, 21 estados y 89 municipios tienen pacientes confirmados de esta enfermedad infecciosa.
El estado de Chihuahua concentra más de 90 por ciento de los contagios, con 3 mil 932 pacientes y 14 fallecimientos. La mayor tasa de incidencia es en menores de 0 a 4 años de edad, seguido del grupo de 25 a 29 años, y de 30 a 34 años de edad.
La dependencia federal señaló que hasta el 15 de agosto el reporte para la Región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud consignó 10 mil 353 casos confirmados de sarampión.
De ellos, 4 mil 638 se han notificado en Canadá, mil 375 en Estados Unidos, 244 en Bolivia, 35 en Argentina y 21 en Brasil, además de los confirmados en nuestro país.
Según datos de la Ssa, en México se reportó el primer caso en la semana epidemiológica 5 e indicó que por sexo, del total de casos confirmados de sarampión, 48 por ciento corresponde a hombres y 52 a mujeres. Por rango de edad, 996 contagios se reportaron en niños hasta de 4 años; 563 en adultos de 25 a 29 años, y 461, de 30 a 34.
De los casos confirmados acumulados, Sonora reporta 87; Coahuila, 53; Guerrero, 31; Durango, 22; Zacatecas, 21; Michoacán, 14; Sinaloa y Campeche, 13; Tamaulipas, 12; Baja California Sur, 8; Oaxaca, 5; Guanajuato, 4; Ciudad de México, 3 y Quintana Roo, 2. San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Tabasco, Nuevo León y Chiapas reportan al menos un caso en cada estado.