Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 6

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta el viernes se habían confirmado 4 mil 226 casos de sarampión en el país y 15 defunciones. Indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 19 casos, por lo que a la fecha, 21 estados y 89 municipios tienen pacientes confirmados de esta enfermedad infecciosa.

El estado de Chihuahua concentra más de 90 por ciento de los contagios, con 3 mil 932 pacientes y 14 fallecimientos. La mayor tasa de incidencia es en menores de 0 a 4 años de edad, seguido del grupo de 25 a 29 años, y de 30 a 34 años de edad.

La dependencia federal señaló que hasta el 15 de agosto el reporte para la Región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud consignó 10 mil 353 casos confirmados de sarampión.

De ellos, 4 mil 638 se han notificado en Canadá, mil 375 en Estados Unidos, 244 en Bolivia, 35 en Argentina y 21 en Brasil, además de los confirmados en nuestro país.