Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 6

La interacción excesiva con plataformas de inteligencia artificial generativa (IAG) como los chatbots, diseñados para adular, complacer y mantener enganchados a los usuarios, y no para refutarlos, puede generar –en algunas personas con predisposición o condiciones de vida complicadas– delirios o sicosis de diversa índole, entre ellos de grandiosidad, atracción sentimental y mesianismo, advirtió la doctora Cimenna Chao Rebolledo, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

La experta aclaró que aunque no es un término clínico oficialmente reconocido, en los últimos años especialistas han documentado lo que se describe como “psicosis inducida por IAG”, caracterizada por episodios de desconexión de la realidad por el abuso en el empleo de estas tecnologías.

Comentó que hay quienes comienzan a creer que “la IAG es en realidad un ser sintiente que nos entiende y ayuda, a manera de un terapeuta, consejero o confesor”. Así pueden surgir ideas delirantes relacionadas con los bots de IAG, disociación o alteración de la percepción, aislamiento social, ansiedad y paranoia y comportamiento violento.

Algunas de esas situaciones incluso han sido abordadas en el cine. En 2013, la cinta Ella (Her) planteó la problemática cuando un escritor deprimido entabla una relación amorosa con el sistema operativo de su computadora, una entidad llamada Samantha.