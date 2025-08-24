Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 4

Por segundo día consecutivo, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) asestó un golpe al tráfico de cocaína en el mar, y se aseguraron 601 kilos de este enervante en costas de Guerrero, luego de que el viernes se reportara el decomiso de 900 kilos del alcaloide; y en Sonora, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército localizaron mil 201 paquetes de la misma droga que era transportada en un tráiler.

En el primer caso, la institución naval señaló que con el decomiso de 600 kilos se evitó que alrededor de un millón 203 mil dosis de droga llegaran a manos de los jóvenes.

Efectivos de la Semar en funciones de Guardia Costera, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a cuatro personas y aseguraron 601 kilos de cocaína.

“Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el estado de derecho en aguas nacionales, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se hallaron 600 paquetes con cocaína”, señaló la Semar.