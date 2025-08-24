¡C

uidado, carteristas!, aconseja Diego Galdino a unos turistas en Londres. Este brasileño de 32 años ha ganado popularidad en redes sociales con sus videos en los que aparece persiguiendo a ladrones, en una ciudad donde se dispararon los robos de teléfonos.

Este repartidor de comida a domicilio comenzó grabando a los ladrones mientras cometían sus hurtos, antes de empezar a interpelarlos directamente. Publicados en Instagram y TikTok bajo el nombre pickpocketlondon, que en una traducción literal significaría carterista-Londres, los videos han tenido un éxito fulgurante. Uno de ellos, en el que se ve a un delincuente escupiendo al propio Galdino, acumula más de 12 millones de visualizaciones.

Estos robos al tirón, principalmente de billeteras y teléfonos, no son exclusivos de la capital londinense. Pero los hurtos de smartphones se han disparado en los últimos meses y, según la policía de la capital, se sustrae un teléfono cada seis minutos. En un año, la policía contabilizó unos 32 mil de estos hurtos en el barrio de Westminster, donde hay museos, el Big Ben y el Palacio de Buckingham. Ante esta plaga, la ciudad ha pintado una línea morada a lo largo de las aceras de varias calles muy concurridas con la advertencia: “¡Cuidado con el robo de teléfonos!”.

Diego Galdino se ha convertido en víctima de su propio éxito. “Mi vida ha cambiado mucho”, confiesa a la Afp, diciendo que ahora lo reconocen en la calle. Con la experiencia, este brasileño, criado en una familia de policías, se ha dado cuenta de que los carteristas están muy organizados. A menudo son parejas y se visten como turistas para mezclarse mejor con la multitud, explica.