Celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales

C

uidar nuestro planeta, velar por él y el futuro de las generaciones venideras es una tarea que tenemos todos. Por ello, no hay que olvidar que hoy se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, los cuales son importantes para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas únicos en su tipo.

El primer parque nacional en el mundo es el de Yellowstone, Estados Unidos, que fue establecido como tal en 1872. Mientras, en México, Venustiano Carranza decretó, en 1917, que el Desierto de los Leones, ubicado al suroeste de la Ciudad de México, fuera convertido en nuestro primer parque nacional.

Si bien, todavía hay muchos retos que afrontar, según datos de la Semarnat, actualmente el país cuenta con 67 zonas tipo y junto con 232 áreas naturales protegidas, las políticas de reforestación y cuidado al medio ambiente, contribuyen a que sigamos siendo la quinta nación megadiversa del mundo.

Javier Rivera R.

Conmemora natalicio de Jorge Luis Borges

La obra de Jorge Luis Borges será algún día del pueblo argentino. Fue heredada por tribunales a cinco cercanos, pero por fortuna, mientras el lapso legal prescribe, seguirá siendo leído por el mundo.

Nacido un día como hoy de 1899, le permitió con 4 meses y unos días, presumir ser un hombre de dos siglos. En el análisis de su postura ideológica todo conduce a que fue un escéptico y al cubrir varios senderos doctrinales, entre ellos el liberalismo y el individualismo, estaba por ello en contra de las dictaduras y del nacionalismos. Y para no errar, se quedó en el escepticismo.

Esa postura la asumía él en las ultimas décadas de su vida, con una manera accesible hacia los demás –lo vimos aquí–, con una verdad que afloraba en sus palabras y con el gesto de quien al estar casi ciego, le permitía mirar escéptico, pero con humanidad, a los demás.

Tere Gil

Solicita aplicar la ley a Lilly Téllez

Si el partido político Morena considera que las declaraciones que la senadora plurinominal Lilly Téllez ha hecho “son una muestra clara de traición a la patria”, el paso inevitable, legal, consecuente es su desafuero, su juicio político y el proceso judicial correspondiente.

Los mexicanos no debemos tolerar que con ese desparpajo alguien llame a la intervención extranjera contra Mexico sin que haya consecuencia alguna. Pedimos a Morena, que representa mayoritariamente a los mexicanos, conjuntamente con PT y PV, ante el Congreso de nuestro país simplemente dé cumplimiento a las leyes.

José Lavanderos

Pide apoyar todas las expresiones contra el genocidio en Palestina

Palestina sufre un genocidio perpetrado por el régimen sionista de Israel; son 77 años de invasión territorial, ya en sí misma grave, ilegal e injusta, pero lo peor es la ideología fascista que sustenta esta invasión al asumir que la población palestina no tiene derecho de existir.