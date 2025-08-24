Celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales
uidar nuestro planeta, velar por él y el futuro de las generaciones venideras es una tarea que tenemos todos. Por ello, no hay que olvidar que hoy se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, los cuales son importantes para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas únicos en su tipo.
El primer parque nacional en el mundo es el de Yellowstone, Estados Unidos, que fue establecido como tal en 1872. Mientras, en México, Venustiano Carranza decretó, en 1917, que el Desierto de los Leones, ubicado al suroeste de la Ciudad de México, fuera convertido en nuestro primer parque nacional.
Si bien, todavía hay muchos retos que afrontar, según datos de la Semarnat, actualmente el país cuenta con 67 zonas tipo y junto con 232 áreas naturales protegidas, las políticas de reforestación y cuidado al medio ambiente, contribuyen a que sigamos siendo la quinta nación megadiversa del mundo.
Javier Rivera R.
Conmemora natalicio de Jorge Luis Borges
La obra de Jorge Luis Borges será algún día del pueblo argentino. Fue heredada por tribunales a cinco cercanos, pero por fortuna, mientras el lapso legal prescribe, seguirá siendo leído por el mundo.
Nacido un día como hoy de 1899, le permitió con 4 meses y unos días, presumir ser un hombre de dos siglos. En el análisis de su postura ideológica todo conduce a que fue un escéptico y al cubrir varios senderos doctrinales, entre ellos el liberalismo y el individualismo, estaba por ello en contra de las dictaduras y del nacionalismos. Y para no errar, se quedó en el escepticismo.
Esa postura la asumía él en las ultimas décadas de su vida, con una manera accesible hacia los demás –lo vimos aquí–, con una verdad que afloraba en sus palabras y con el gesto de quien al estar casi ciego, le permitía mirar escéptico, pero con humanidad, a los demás.
Tere Gil
Solicita aplicar la ley a Lilly Téllez
Si el partido político Morena considera que las declaraciones que la senadora plurinominal Lilly Téllez ha hecho “son una muestra clara de traición a la patria”, el paso inevitable, legal, consecuente es su desafuero, su juicio político y el proceso judicial correspondiente.
Los mexicanos no debemos tolerar que con ese desparpajo alguien llame a la intervención extranjera contra Mexico sin que haya consecuencia alguna. Pedimos a Morena, que representa mayoritariamente a los mexicanos, conjuntamente con PT y PV, ante el Congreso de nuestro país simplemente dé cumplimiento a las leyes.
José Lavanderos
Pide apoyar todas las expresiones contra el genocidio en Palestina
Palestina sufre un genocidio perpetrado por el régimen sionista de Israel; son 77 años de invasión territorial, ya en sí misma grave, ilegal e injusta, pero lo peor es la ideología fascista que sustenta esta invasión al asumir que la población palestina no tiene derecho de existir.
En los últimos dos años hemos sido testigos de cómo los sionistas cometen los peores crímenes contra la dignidad humana, pues se asume como pueblo “elegido” y con el derecho a matar diabólicamente a la población vulnerable y agonizante del enclave. Vemos a niños ser masacrados por drones militares sólo por buscar agua o algún alimento.
Los líderes sionistas pronuncian con desfachatez que pueden asesinar desde la infancia a todo aquel que se resista a su invasión.
¡No es una guerra, es un genocidio!, rechazamos estas acciones supremacistas apoyadas por Estados Unidos.
Apoyemos el Antimonumento por Palestina que se encuentra en el Hemiciclo a Juárez.
Los esperamos hoy en el plantón dominical por Palestina a las 12 horas.
Rogelio Rueda Segura
Ciclovía en Tlalpan obstruirá la vialidad
Leí en la sección de Capital de La Jornada que instalarán una ciclovía en la calzada de Tlalpan, eso le quitará un carril a los automóviles, de por sí la vialidad está saturada, ahora con esto será tortuoso circular por ahí.
Parece que se trata de sabotear la vialidad.
Javier Aspuru Lloréns
Se Buscan lectores
En esta oportunidad leeremos: Libre. El deafío de crecer en el fin de la historia, de Lea Ypi. (Traducción de Cecilla Ceriani). Los convocamos a conocer a esta autora de Albania que comparte sus vivencias en la etapa final de la URSS.
Acompáñanos a leer, escribir y compartir lo leído, de la 1ª parte hasta la página 91.
Esperamos sus comentarios.
Jueves 4 de septiembre de 2025 a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).
ID de reunión: 305 518 6688
Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK
Código de acceso: galatea24
Anfitrión: Maestro David Batista. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.
Arte para un mejor planeta
Mucha gente lucha, trabaja, colabora desde distintas trincheras, con el propósito de evitar el deterioro del planeta, y dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones. En ese camino, la Corporación Cultural “Poetas al viento” celebrará su Novena Reunión Internacional, realizando conferencias y eventos poéticos musicales, en Medellín, Colombia. CaryRul somos un matrimonio mexicano con 49 años de casados, y tenemos el honor de haber sido invitados a participar, presentando nuestras canciones, del 24 al 31 de agosto.
Les compartimos un vínculo para quienes deseen escuchar nuestras propuestas musicales:
Raúl Martínez Santiago