Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 18

“Estamos, quiero recordarlo, en Gaza, en una jaula. La población, a diferencia de todos los países en los cuales he trabajado, no puede huir. Están imposibilitados de cruzar la frontera para refugiarse en otro lugar. Está atrapada. No tiene ningún lugar donde estar segura. Y hoy se enfrenta a la hambruna que se utiliza como arma de guerra. Dificultades de acceso al agua, falta de atención médica, hospitales desbordados. Hay dos o tres veces más pacientes de los que deberían recibir los nosocomios. Así que aquí estamos al borde del abismo”

Jérome Grimaud, coordinador de emergencias de Médicos sin Fronteras en Gaza

