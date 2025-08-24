Mundo
Insta la SRE a permitir acceso de ayuda
 
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 18

La Secretaría de Relaciones Exteriores se sumó ayer a la petición que hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se permita el acceso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, donde la entidad declaró oficialmente que hay condiciones de hambruna.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su llamado urgente a la paz”, publicó la cancillería en redes sociales.

La dependencia agregó que “la hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”.

