Primera dama turca pide a Melania Trump interceder por niños palestinos // Murieron otros 8 por inanición
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 18
Moscú. Los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avanzaron ayer hacia el barrio de Sabra, ubicado en la parte central de la ciudad de Gaza, al extender su invasión terrestre del enclave palestino, mientras el balance de víctimas mortales por desnutrición en la franja subió a 281 casos, entre ellos 114 menores.
“El ministerio de Salud de la franja de Gaza registró en las pasadas 24 horas ocho muertes por hambruna y malnutrición, incluidos dos menores”, señaló la institución en un comunicado; además, subrayó que Tel Aviv continúa con la restricción severa a la llegada de la ayuda humanitaria al enclave costero, y la cantidad permitida está muy por debajo de lo que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Sabra está cerca del asediado barrio de Zeitoun, blanco de una ofensiva cada vez mayor por parte del ejército israelí durante la pasada semana, en sus esfuerzos por controlar la gobernación de Gaza; a su vez, una fuente del hospital al Ahli indicó que un niño murió en el bombardeo israelí más reciente sobre Sabra, publicó Al Jazeera.
La defensa civil en el enclave costero también informó que tres personas resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes bombardearon tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en la zona de al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, en el sur gazatí.
Al menos 61 palestinos fueron abatidos y 308 heridos por embates de Tel Aviv en las pasadas 24 horas, que se suman a los 62 mil 622 muertos; asimismo, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, se computaron a 157 mil 673 heridos.
Argelia pidió hoy al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) frenar el proyecto del Gran Israel y preservar los cimientos de la “solución de dos Estados como la base para poner fin al conflicto”.
La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, escribió una carta a su homóloga estadunidense, Melania Trump, para que intercediera a favor de los niños de Gaza ante Israel, como lo hizo por los de Ucrania ante Rusia.
Emine expuso: “Tengo fe en que la importante sensibilidad que han demostrado hacia los 648 niños ucranios se extenderá también a Gaza”. La carta fue fechada antier y publicada por la presidencia turca; en tanto, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters.
En tanto, familiares de los rehenes israelíes secuestrados en Gaza protestaron contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y le instaron a aceptar el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que accedió Hamas.
“Si Netanyahu firma este acuerdo este mismo domingo podríamos negociar la vuelta del resto de los rehenes a cambio del fin de la guerra”, afirmó Einav Zangauker, una de las voces más beligerantes contra el premier, durante un acto público en Tel Aviv.
“Si comienza la conquista de la ciudad de Gaza, no habrá acuerdo”, advirtió antes de acusar a Netanyahu de “poner obstáculos (al convenio) y culpar a Hamas” mientras planifica la toma de la zona.