▲ Un palestino que intentaba acercarse a un convoy con ayuda alimentaria fue herido por soldados israelíes, en Beit Lahiya, en el norte de la franja de Gaza. Foto Ap

Sputnik, Europa Press, Prensa Latina, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 18

Moscú. Los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avanzaron ayer hacia el barrio de Sabra, ubicado en la parte central de la ciudad de Gaza, al extender su invasión terrestre del enclave palestino, mientras el balance de víctimas mortales por desnutrición en la franja subió a 281 casos, entre ellos 114 menores.

“El ministerio de Salud de la franja de Gaza registró en las pasadas 24 horas ocho muertes por hambruna y malnutrición, incluidos dos menores”, señaló la institución en un comunicado; además, subrayó que Tel Aviv continúa con la restricción severa a la llegada de la ayuda humanitaria al enclave costero, y la cantidad permitida está muy por debajo de lo que se necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población.

Sabra está cerca del asediado barrio de Zeitoun, blanco de una ofensiva cada vez mayor por parte del ejército israelí durante la pasada semana, en sus esfuerzos por controlar la gobernación de Gaza; a su vez, una fuente del hospital al Ahli indicó que un niño murió en el bombardeo israelí más reciente sobre Sabra, publicó Al Jazeera.

La defensa civil en el enclave costero también informó que tres personas resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes bombardearon tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en la zona de al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, en el sur gazatí.

Al menos 61 palestinos fueron abatidos y 308 heridos por embates de Tel Aviv en las pasadas 24 horas, que se suman a los 62 mil 622 muertos; asimismo, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, se computaron a 157 mil 673 heridos.