Domingo 24 de agosto de 2025, p. 17
Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trata de obligar al migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas o enfrentar la deportación a Uganda, afirmaron ayer sus abogados.
La amenaza llegó luego de que Ábrego rechazó una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de los cargos, propuesta que incluía el requisito de permanecer en prisión por el momento y luego cumplir la sentencia que recibiría por los delitos que le quieren imputar, según un documento presentado en el estado de Tennessee, donde se lleva su caso.
Sin embargo, después de su liberación el viernes, el ICE notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes “en la Oficina de Campo del ICE en Baltimore –para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica o, de lo contrario, esa oferta se retirará para siempre”, escribieron sus abogados defensores, quienes declinaron decir si todavía está considerando la oferta de ser trasladado a la nación centroamericana.
Junto con el escrito se presentó una carta del gobierno costarricense en la que indica que Ábrego García sería bienvenido en ese país como inmigrante legal y no enfrentaría la posibilidad de detención.
En tanto, Uganda afirmó el jueves pasado que sólo recibiría a aquellos deportados que no tuvieran antecedentes penales.
En tanto, el ICE arrestó a los mexicanos indocumentados Diego Hernández y Erasto Cruz, el primero con condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, y quien será deportado.
Mientras Cruz enfrenta una condena a 10 años por agredir sexualmente a un niño en Texas y un juez decidirá sobre su deportación.
Por otra parte, las autoridades chinas instaron a Estados Unidos a poner fin a las acciones “infundadas” (interrogatorios, acoso y repatriaciones injustificadas) de su gobierno contra los estudiantes chinos que llegan a ese país y advirtieron que tomarán las medidas para defender los intereses de sus connacionales, indicó la portavoz de la cancillería china, Mao Ning.
Asimismo, el Departamento de Seguridad estadunidense estableció un área de defensa nacional en el sector Yuma, Arizona, de la Patrulla Fronteriza para “mejorar y garantizar el resguardo de la zona limítrofe sur”, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El Pentágono informó que creó una medalla de defensa fronteriza mexicana para las tropas estadunidenses que sirven en la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, y ayudan a la policía federal en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.