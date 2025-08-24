Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 17

Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trata de obligar al migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas o enfrentar la deportación a Uganda, afirmaron ayer sus abogados.

La amenaza llegó luego de que Ábrego rechazó una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de los cargos, propuesta que incluía el requisito de permanecer en prisión por el momento y luego cumplir la sentencia que recibiría por los delitos que le quieren imputar, según un documento presentado en el estado de Tennessee, donde se lleva su caso.

Sin embargo, después de su liberación el viernes, el ICE notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes “en la Oficina de Campo del ICE en Baltimore –para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica o, de lo contrario, esa oferta se retirará para siempre”, escribieron sus abogados defensores, quienes declinaron decir si todavía está considerando la oferta de ser trasladado a la nación centroamericana.

Junto con el escrito se presentó una carta del gobierno costarricense en la que indica que Ábrego García sería bienvenido en ese país como inmigrante legal y no enfrentaría la posibilidad de detención.