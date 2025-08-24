Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 22

Chilpancingo, Gro., Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), denunció que dos de sus hermanos, quienes no se dedican a actividades políticas, fueron detenidos arbitrariamente, sin orden de aprehensión.

Vía telefónica señaló que José Molina González fue arrestado el 20 de agosto a las 22 horas, en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. “Había acompañado a su hija menor a inscribirse a la UNAM. En los últimos años no ha participado en ninguna actividad política, es maestro de primaria”.

Añadió que el viernes, en la capital del estado, agentes de la Fiscalía General de la República, detuvieron a su hermana Claudia Molina González.

“Ella se dedicaba a hacer la comida junto con otras señoras cuando la CRAC-PC tenía su base en el barrio de El Fortín, de la ciudad de Tixtla. Esa fue su actividad, no se mete en política”.

El promotor indicó que “en ambos casos están interviniendo los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan”. Aseguró que a su hermano José se le dio un trato arbitrario, “sobre todo porque los policías no le notificaron bajo qué causa se le detenía ni le leyeron sus derechos”.