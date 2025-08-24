Padres de familia tomaron puente internacional y permitieron el paso a vehículos sin pago de peaje
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 22
Ciudad Juárez, Chih., Convocados por la organización feminista Amazonas, familiares de 94 niñas y niños presuntamente víctimas de abusos sexuales en al menos seis guarderías de esta ciudad se manifestaron ayer en el puente internacional Santa Fe, donde permitieron que los automóviles cruzaran sin pagar peaje.
Exigieron celeridad y transparencia en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pues algunos de los abusos se cometieron en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32, perteneciente a ese instituto.
También emplazaron a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pronuncie, pues, explicaron, más casos de abuso sexual corresponden a sus guarderías subrogadas.
En la protesta, que se inició a las 11 horas y concluyó a la una de la tarde, los padres de los menores afirmaron que el objetivo fue exigir justicia y visibilizar la lentitud en las investigaciones de la fiscalía.
Durante dos horas el cruce fronterizo estuvo libre de cobro de peaje, con el fin de llamar la atención de la comunidad local y de instancias nacionales e internacionales.
“Le creo a mi hijo”
El colectivo Amazonas explicó que “el puente internacional Santa Fe fue abierto para visibilizar estos hechos y la lentitud de las autoridades en el esclarecimiento y castigo a las y los culpables”.
Los manifestantes desplegaron pancartas con las consignas: “Yo sí le creo a mi hijo”, “Alto a tanta corrupción de jueces comprados”, “Las niñas y los niños no se tocan”, “Cárcel para los violadores y pedófilos.”
Los inconformes señalaron que los menores afectados no tienen voz para denunciar, por lo que la sociedad debe respaldarlos y convertirse en apoyo colectivo para que las demandas de justicia no se diluyan en el tiempo.
Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género está a cargo de las indagatorias, informó la fiscalía estatal en una tarjeta informativa.
Refirió que para recabar pruebas se hacen entrevistas a los acusadas, además de que deben obtener las declaraciones para determinar responsabilidades.
Las guarderías investigadas son Mundo de Colores, Loon, Niñito Jesús, Mi Pequeño Tambor, EBDI 3 y Gussi, a las cuales se les abrieron carpetas de investigación y se vinculó a proceso a varias empleadas.