Rubén Villalpando y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 22

Ciudad Juárez, Chih., Convocados por la organización feminista Amazonas, familiares de 94 niñas y niños presuntamente víctimas de abusos sexuales en al menos seis guarderías de esta ciudad se manifestaron ayer en el puente internacional Santa Fe, donde permitieron que los automóviles cruzaran sin pagar peaje.

Exigieron celeridad y transparencia en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), pues algunos de los abusos se cometieron en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32, perteneciente a ese instituto.

También emplazaron a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pronuncie, pues, explicaron, más casos de abuso sexual corresponden a sus guarderías subrogadas.

En la protesta, que se inició a las 11 horas y concluyó a la una de la tarde, los padres de los menores afirmaron que el objetivo fue exigir justicia y visibilizar la lentitud en las investigaciones de la fiscalía.

Durante dos horas el cruce fronterizo estuvo libre de cobro de peaje, con el fin de llamar la atención de la comunidad local y de instancias nacionales e internacionales.

“Le creo a mi hijo”

El colectivo Amazonas explicó que “el puente internacional Santa Fe fue abierto para visibilizar estos hechos y la lentitud de las autoridades en el esclarecimiento y castigo a las y los culpables”.