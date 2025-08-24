▲ En Hermosillo, cientos de usuarios señalaron que la falta de suministro de energía eléctrica empeoró este año. En el mitin acordaron mantener la presión hasta que las autoridades federales den respuesta. Foto Cristina Gómez

Domingo 24 de agosto de 2025

Hermosillo, Son., Cientos de usuarios afectados por apagones en plena temporada de calor extremo en Sonora hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que el acceso a la energía eléctrica quede establecido en la Constitución como derecho humano.

La exigencia se planteó durante un mitin en el Jardín Juárez, donde ciudadanos, a través de la Unión de Usuarios de Hermosillo, denunciaron que la falta de suministro no sólo afecta la vida cotidiana, sino también pone en riesgo la salud y la vida de la población más vulnerable.

La protesta surge en un contexto crítico para el estado, que este verano se convirtió en la entidad con más muertes asociadas a las altas temperaturas en México.

Están confirmadas 20 defunciones y cerca de 300 personas con afectaciones, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud local.

En lo que va de la temporada se reporta un promedio de dos muertes semanales por golpes de calor y deshidratación, principalmente en Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado, donde las temperaturas han superado récords históricos hasta de 48 grados centígrados.

En días recientes, habitantes de colonias populares del norte y sur de Hermosillo denunciaron apagones de más de 24 horas, circunstancia que los llevó a bloquear calles y levantar pancartas para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solución inmediata.

Las interrupciones en el servicio se atribuyeron a transformadores sobrecargados, explosiones de equipos eléctricos y bajas de voltaje que dañan aparatos electrodomésticos. Aunque cada verano ocurren fallas, vecinos y organizaciones sociales coinciden en que este año la situación empeoró.