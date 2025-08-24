Peligran vidas por altas temperaturas, denuncian
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 22
Hermosillo, Son., Cientos de usuarios afectados por apagones en plena temporada de calor extremo en Sonora hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que el acceso a la energía eléctrica quede establecido en la Constitución como derecho humano.
La exigencia se planteó durante un mitin en el Jardín Juárez, donde ciudadanos, a través de la Unión de Usuarios de Hermosillo, denunciaron que la falta de suministro no sólo afecta la vida cotidiana, sino también pone en riesgo la salud y la vida de la población más vulnerable.
La protesta surge en un contexto crítico para el estado, que este verano se convirtió en la entidad con más muertes asociadas a las altas temperaturas en México.
Están confirmadas 20 defunciones y cerca de 300 personas con afectaciones, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud local.
En lo que va de la temporada se reporta un promedio de dos muertes semanales por golpes de calor y deshidratación, principalmente en Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado, donde las temperaturas han superado récords históricos hasta de 48 grados centígrados.
En días recientes, habitantes de colonias populares del norte y sur de Hermosillo denunciaron apagones de más de 24 horas, circunstancia que los llevó a bloquear calles y levantar pancartas para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solución inmediata.
Las interrupciones en el servicio se atribuyeron a transformadores sobrecargados, explosiones de equipos eléctricos y bajas de voltaje que dañan aparatos electrodomésticos. Aunque cada verano ocurren fallas, vecinos y organizaciones sociales coinciden en que este año la situación empeoró.
El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, explicó que la movilización se organizó tras semanas de quejas sin respuesta por parte de la CFE.
Aseguró que las familias afectadas enfrentan pérdidas económicas por alimentos y medicamentos descompuestos. Además, abandonan sus hogares durante las noches en busca de lugares con aire acondicionado para proteger a personas mayores, bebés y pacientes con enfermedades crónicas.
Necesidad básicas
“La energía eléctrica es indispensable para garantizar la vida en una región como Sonora, donde el calor extremo representa un riesgo permanente. El suministro no puede seguir tratándose como un servicio opcional; debe estar garantizado como un derecho humano”, subrayó Peinado Luna en el mitin.
El llamado a los congresos local y federal, así como al gobierno de México, destacó, busca que se legisle en materia constitucional para que el acceso a la electricidad sea reconocido fundamental, equiparable a las garantías al agua y a salud.
Los quejosos destacaron que mientras no exista un marco legal que obligue a garantizar el suministro, las familias seguirán padeciendo las consecuencias de la ineficiencia y la falta de inversión en la infraestructura eléctrica.
La marcha-mitin concluyó con el acuerdo de mantener la presión social hasta que las autoridades federales den respuesta, en medio de una de las olas de calor más severas en la historia de Sonora.