▲ Integrantes de colectivos Madres Buscadoras, Guerreros Buscadores y Luz de Esperanza por Nuestros Desaparecidos Jalisco, así como voluntarios, se reunieron ayer en la glorieta de Los Niños Héroes, renombrada de Las y los desaparecidos, en Guadalajara, para restaurar y sustituir bloques cerámicos, instalados en 2021, que contienen la información de sus familiares sin localizar. Foto e información Arturo Campos Cedillo