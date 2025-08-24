Estados
Desaparecidos en Jalisco
Foto
▲ Integrantes de colectivos Madres Buscadoras, Guerreros Buscadores y Luz de Esperanza por Nuestros Desaparecidos Jalisco, así como voluntarios, se reunieron ayer en la glorieta de Los Niños Héroes, renombrada de Las y los desaparecidos, en Guadalajara, para restaurar y sustituir bloques cerámicos, instalados en 2021, que contienen la información de sus familiares sin localizar.Foto e información Arturo Campos Cedillo
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21
