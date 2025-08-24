Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21

Mérida, Yuc., Omar Pérez Avilés, secretario general de gobierno de Yucatán, informó que los actos de violencia en Tzucacab el jueves pasado, cuando una turba causó destrozos, saqueos y prendió fuego al mobiliario del palacio municipal, luego de una marcha para exigir justicia por la muerte de Ángel Alejandro en la cárcel de esa población, son hechos aislados y que la población está en calma con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En entrevista, subrayó que también se ofreció el apoyo de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional. “No hay personas detenidas, pero el alcalde pevemista Eric Ku Caamal interpuso la denuncia ante las autoridades ministeriales”.