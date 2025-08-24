Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21

Mérida, Yuc., La Secretaría de Salud de Yucatán reportó el primer caso de miasis por gusano barrenador, detectado en un habitante originario de Tabasco en el municipio de Izamal, informó en comunicado del gobierno estatal.

El paciente fue atendido en días pasados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, donde recibió atención oportuna y especializada, lo que permitió su evolución favorable y alta médica el 11 de agosto. Está en seguimiento ambulatorio. La detección se hizo por la labor coordinada de la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la dependencia, entre otros.