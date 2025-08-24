Efraín Núñez / La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21

Puebla, Pue., El juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente David Rodríguez González exoneró de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua en San Miguel Xoxtla, quienes habían sido denunciados por la empresa Concesiones Integrales –encargada del servicio de agua potable en la entidad–, luego de que el 28 de mayo encabezaron una protesta en un pozo que el ayuntamiento dio en comodato a la compañía.

En la audiencia, en los juzgados de Tlaxcalancingo el viernes, el juzgador determinó la no vinculación a proceso de los activistas, la cual había sido solicitada por el Ministerio Público con base en la carpeta de investigación 325/2025/Chol.

Con el mismo argumento que empleó en la reciente exoneración de Renato Romero Camacho, resolvió que el testimonio de los testigos presentados por la misma agencia carecía de autenticidad, pues ninguno estuvo presente durante la manifestación.

Mencionó también que antes había dictado la nulidad de estos testigos en la exoneración de Renato Romero, activista por la misma causa, lo que desacredita su uso en esta nueva acusación.