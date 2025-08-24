Concesionaria acusó a Pascual Bermúdez y Rogelio Flores // Ambos aún enfrentan señalamiento por cierre de carretera
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21
Puebla, Pue., El juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro-poniente David Rodríguez González exoneró de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo a Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del derecho humano al agua en San Miguel Xoxtla, quienes habían sido denunciados por la empresa Concesiones Integrales –encargada del servicio de agua potable en la entidad–, luego de que el 28 de mayo encabezaron una protesta en un pozo que el ayuntamiento dio en comodato a la compañía.
En la audiencia, en los juzgados de Tlaxcalancingo el viernes, el juzgador determinó la no vinculación a proceso de los activistas, la cual había sido solicitada por el Ministerio Público con base en la carpeta de investigación 325/2025/Chol.
Con el mismo argumento que empleó en la reciente exoneración de Renato Romero Camacho, resolvió que el testimonio de los testigos presentados por la misma agencia carecía de autenticidad, pues ninguno estuvo presente durante la manifestación.
Mencionó también que antes había dictado la nulidad de estos testigos en la exoneración de Renato Romero, activista por la misma causa, lo que desacredita su uso en esta nueva acusación.
La Fiscalía General del Estado tampoco justificó la vinculación a proceso de los demandados, razón por lo que el juez desestimó las imputaciones.
Tras la audiencia, el abogado de los activistas, Tonatiuh Sarabia Amador, afirmó que la denuncia fue una fabricación destinada a frenar la inconformidad por los acuerdos entre el ayuntamiento y la empresa para explotar el pozo 4, ubicado en la localidad.
Señaló que este tipo de acciones evidencia los conflictos recurrentes entre comunidades y corporaciones que obtienen beneficio económico de la explotación de recursos naturales.
Segun la defensa, sigue pendiente un señalamiento por el cierre de la autopista México-Puebla. Para este proceso se fijó nueva audiencia el 1º de septiembre, en la que estarán citados Pascual Bermúdez y Renato Romero ante los juzgados penales federales.