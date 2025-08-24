María Bustillos / Debate Sinaloa

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 21

Culiacán, Sin., Al menos ocho hoteles y moteles cerraron en Culiacán debido a la falta de apoyo gubernamental y a que la ocupación ha caído por debajo de 10 por ciento desde el inicio de la guerra entre Los Mayitos y Los Chapitos, que comenzó tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, quien fue entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, en julio de 2024.

La regidora Érika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que esta crisis en el sector fue anticipada por la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, así como por representantes de las cámaras empresariales, quienes advirtieron que sin medidas urgentes el panorama llevaría al cierre de negocios y a la pérdida de miles de empleos.

“La advertencia no era nueva. Desde los primeros meses de esta guerra que golpea la economía sinaloense, se pidió al ayuntamiento y al gobierno del estado gestionar recursos ante la Federación, no sólo en condonación de impuestos, sino también en programas de apoyo directo; sin embargo, las acciones llegaron tarde y hoy los números lo confirman”, lamentó.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó, más de 7 mil empleadores se han dado de baja en el estado.

La presidenta de la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Culiacán precisó que incluso antes de esta circunstancia la ocupación hotelera en Culiacán rondaba entre 20 y 30 por ciento, pero la realidad actual es aún más crítica, pues los registros marcan menos de 10 por ciento de cuartos ocupados. “Esta situación no sólo afecta a las empresas, sino también a las familias que dependen del sector turístico”.

Explicó que este panorama empeora por la falta de cumplimiento de la Secretaría de Turismo de la entidad en la aplicación del impuesto sobre hospedaje, pues la ley establece que 60 por ciento de lo recaudado debe ejercerse en el municipio que lo genera. Esto representaría para Culiacán alrededor de 17 millones de pesos destinados a promoción turística, pero apenas se programaron 7 millones.