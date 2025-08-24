De La Redacción

Debido a la intensidad pluvial registrada en lo que va del año, el Sistema Cutzamala –que abastece a una tercera parte de la población de la Ciudad de México– presenta una tendencia al alza con un almacenamiento de más de 150 millones de metros cúbicos, equivalentes a llenar más de 83 estadios Azteca, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al 18 de agosto, el nivel total de llenado de las tres presas que forman el Cutzamala alcanzó 67.5 por ciento, 27.8 por ciento más que en la misma fecha de 2014.

Con este repunte, los embalses de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria almacenaron 151.72 millones de metros cúbicos en los últimos tres meses, a partir de las lluvias del 26 de mayo al 18 de agosto pasado, detalló.

“Este aumento se logra mientras se continúa suministrando agua, según los acuerdos con las autoridades locales, garantizando el abasto a la Ciudad de México y al estado de México”, resaltó la comisión. El nivel de la presa El Bosque es de 114.92 millones de metros cúbicos (56.8 por ciento); Valle de Bravo, 305.51 millones (77.5 por ciento), y Villa Victoria 108.15 millones (58.2 por ciento). El año pasado estaban en 51.9 por ciento, 32.6 por ciento y 29.4 por ciento, respectivamente.