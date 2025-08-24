▲ En Jiutepec, Morelos, el agua alcanzó más de un metro y cubrió varios automóviles . Foto La Jornada

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025

Dos fallecidos, un desaparecido, al menos 50 viviendas y 50 vehículos dañados, así como pavimento levantado debido a la saturación en la red de drenaje, dejó una tormenta que entre viernes y sábado duró ocho horas en el norte de la capital de Querétaro y los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués, reportaron autoridades estatales.

En un breve mensaje, el gobernador Mauricio Kuri informó anoche que la precipitación, que comenzó cerca de las 18 horas del viernes y duró hasta las dos de la madrugada de ayer, causó los dos decesos y que se busca una persona, aunque no proporcionó sus identidades.

Protección Civil del municipio capitalino queretano precisó que la medianoche del viernes localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer que fueron arrastrados por la fuerza del agua en la colonia Peñuelas.

El mandatario agregó que los municipios más perjudicados son Querétaro y El Marqués. Mientras, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional comunicaron que pusieron en marcha el Plan DN-III-E en los sectores dañados.

Antes, Alejandro Meré Montes y Abraham Ibarra, secretarios de gobierno y de obras de El Marqués, respectivamente, dijeron que al menos 46 viviendas de la comunidad La Cañada quedaron bajo el agua.

También se evalúan los daños estructurales en el puente Venustiano Carranza, en el río Querétaro.

A su vez, el ayuntamiento de Corregidora indicó que sólo cuatro viviendas y cinco vehículos resultaron con afectaciones, y habilitó albergues para quien lo requiriera.

Al cierre de edición, el municipio de Querétaro no reportaba alguna estimación de viviendas estropeadas; no obstante, fuentes extraoficiales señalaron que más de 40 casas y cerca de 50 vehículos en colonias de la zona norte sufrieron perjuicios.

Las localidades de Menchaca 1, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas, San Pedrito Peñuelas I, El Sabino, Peñuelas y Menchaca 1 de las delegaciones Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor, de la capital, son las más devastadas, donde vecinos dieron a conocer la pérdida de muebles, ropa y aparatos electrodomésticos luego de que el agua entró a sus casas.

En la calle Obreros de la colonia Peñuelas, la red de drenaje se saturó, en gran medida por la basura atorada en las tuberías subterráneas, lo que provocó que se reventara y quedó destruida.

La clínica 9 del IMSS, en Carrillo Puerto, también se inundó. Asimismo, el Centro de Empoderamiento para las Mujeres de la capital, que será inaugurado mañana, tenía encharcamientos. Un dren fluvial se desbordó en esa zona.