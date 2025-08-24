De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 7

Un guion de Salvador Dalí que originalmente creó en 1936 para una película que sería protagonizada por los hermanos Marx, ahora es producido por la compañía Goodby, Silverstein & Partners, gracias al uso de la inteligencia artificial (IA), de la mano del Dalí Museum de Florida y Google Cloud.

Se trata de Giraffes on Horseback Salad (Jirafas montadas sobre una ensalada), que el pintor catalán creó luego de su gran admiración por Harpo Marx, de quien era un ferviente admirador.

El guion se encontraba en manuscritos localizados en el estadunidense Dalí Museum y en el Centre Pompidou de París, Francia, en el cual sería protagonista Jimmy un aristócrata español, su novia Linda, una mujer calificada como snob, y un personaje denominado la Mujer Surrealista, que representa el uso de la imaginación ante la realidad gris. Los tres entablarían un diálogo sobre el conflicto continuo entre los viejos mitos y la vida racional de la sociedad contemporánea.

El tráiler fue presentado el martes 6 de mayo durante una de las presentaciones de Google Cloud, encargado de la animación del proyecto, y basado en la adaptación realizada en 2019 por James Frank, Tim Heidecker y Manuela Pertega, como una novela gráfica.

Según los organizadores, el filme se proyectará sobre la cúpula de 360 grados del Dalí Museum en Florida. En la sinopsis se pueden ver jirafas incendiarias, vestidos coloridos y la atmósfera onírica característica de las obras de Salvador Dalí. El filme es producido por la firma Goodby, Silverstein & Partners, en cuya página web se puede ver un avance de la cinta (https://goodbysilverstein.com/).