Domingo 24 de agosto de 2025, p. a27

Con un batazo monumental, Randy Arozarena firmó su cuadrangular número 24 de la temporada en la derrota 2-1 de los Marineros de Seattle, ante Oakland. El pelotero mexicano impuso una nueva marca personal de vuelacercas en una campaña. Arozarena, de 30 años de edad, se encuentra en pláticas para integrarse a los Jaguares de Nayarit, la nueva franquicia de la Liga Mexicana del Pacífico. En su primera temporada con Seattle, Randy mantiene un rendimiento sólido: 24 bases robadas y un promedio de bateo cercano a .270 que lo coloca como uno de los jugadores más completos de la escuadra.