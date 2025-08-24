Domingo 24 de agosto de 2025, p. a27
Hay partidos que revelan los alcances de un equipo. Cruz Azul ganó ayer ante el campeón Toluca (1-0), uno de los equipos más importantes, y mostró una radiografía completa de la idea que busca el entrenador argentino Nicolás Larcamón para acercarse al trofeo de la Liga Mx.
Lo hizo como un rival serio y competitivo, con oportunidades que aún no se decide a aprovechar del todo, a pesar del dominio que refleja al competir en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
En el momento más decisivo de este choque de trenes, sólo una jugada cambió el libreto: Jesús Orozco Chiquete centró la pelota al mediocampista Luka Romero, siempre hábil, escurridizo y recién ingresado desde el banco de suplentes, para que este sólo tuviera que anticipar a su marcador y vencer al portero Hugo González.
El argentino cabeceó hacia el poste contrario y celebró a lo grande el gol de la victoria (78) después de una noche en la que los Diablos parecieron apostar al empate.
La Máquina alcanzó así el segundo lugar de la Liga con 14 puntos, cuatro triunfos y dos empates, luego de seis fechas de la temporada. Los escarlatas, campeones defensores, sufrieron su segunda derrota y terminaron con 10 unidades.
Retraso por lluvia
El inusual clima en la Ciudad de México obligó a autoridades de la Liga Mx a desplegar un plan de coordinación para contener la emergencia. Miles de aficionados que asistieron ayer al estadio Olímpico caminaron sobre charcos, se refugiaron bajo el techo de las zonas altas del Pebetero y el Palomar, ante una lluvia intensa lluvia que inundó los alrededores durante casi dos horas.
Por recomendación de Protección Civil, los oficiales del torneo mexicano retrasaron el inicio del encuentro, de las 21 horas a las 21:45 horas, debido a la presencia de rayos y truenos muy cerca del recinto, informaron en redes sociales. El árbitro César Arturo Ramos confirmó más tarde la nueva hora de arranque al mejorar las condiciones climáticas.
Según el protocolo de la Federación Mexicana de Futbol, los comisarios designados por la Liga, en conjunto con el cuerpo arbitral, tienen la autoridad para suspender o aplazar un compromiso en caso de tormenta eléctrica, si se cumplen menos de 30 segundos en que cae un relámpago y se escucha el trueno.