Domingo 24 de agosto de 2025, p. a27

Hay partidos que revelan los alcances de un equipo. Cruz Azul ganó ayer ante el campeón Toluca (1-0), uno de los equipos más importantes, y mostró una radiografía completa de la idea que busca el entrenador argentino Nicolás Larcamón para acercarse al trofeo de la Liga Mx.

Lo hizo como un rival serio y competitivo, con oportunidades que aún no se decide a aprovechar del todo, a pesar del dominio que refleja al competir en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

En el momento más decisivo de este choque de trenes, sólo una jugada cambió el libreto: Jesús Orozco Chiquete centró la pelota al mediocampista Luka Romero, siempre hábil, escurridizo y recién ingresado desde el banco de suplentes, para que este sólo tuviera que anticipar a su marcador y vencer al portero Hugo González.

El argentino cabeceó hacia el poste contrario y celebró a lo grande el gol de la victoria (78) después de una noche en la que los Diablos parecieron apostar al empate.

La Máquina alcanzó así el segundo lugar de la Liga con 14 puntos, cuatro triunfos y dos empates, luego de seis fechas de la temporada. Los escarlatas, campeones defensores, sufrieron su segunda derrota y terminaron con 10 unidades.