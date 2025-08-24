Ap

El astro portugués Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el primer jugador en anotar 100 goles en competiciones oficiales para cuatro clubes diferentes, aunque el Al-Nassr perdió ante Al-Ahli en la tanda de penales (5-3) después de que la final de la Supercopa de Arabia Saudita terminara 2-2.

El gol llegó en la primera mitad, cuando aprovechó un penalti y marcó el gol 100 con un remate esquinado que venció al arquero Édouard Osoque y celebró con el conjunto árabe, al que llegó en diciembre de 2022, en un encuentro llevado a cabo en el estadio de Hong Kong en el país asiático.

Con esto, añade una nueva hazaña a su carrera profesional con los 450 goles que tuvo para el Real Madrid, 145 con el Manchester United y 101 con la Juventus, y coloca al delantero portugués por delante de los tres jugadores que habían anotado 100 veces para tres clubes: Isidro Lángara, quien jugó en España de 1930 a 1948, así como las estrellas brasileñas Romario y Neymar.

Cristiano, de 40 años y quien aún no ha ganado un trofeo importante en Arabia Saudita, también es el máximo goleador internacional con 138 goles para la selección de Portugal.