Domingo 24 de agosto de 2025, p. a11
Tres días después de que Simón Falah-Assadi Martínez fuera impactado por una pelota de foul en el estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos informaron en un comunicado que el menor se encuentra fuera de peligro.
“De manera inmediata se brindó atención médica en el lugar del incidente y posteriormente en la enfermería del estadio, acompañando a la familia del menor en todo momento”, cita el documento.
El pasado miércoles, durante el primer partido de la serie entre los Pingos y Pericos, Simón recibió un pelotazo en la cabeza el cual no tuvo consecuencias de manera inmediata; sin embargo, por la noche presentó dolor de cabeza y náuseas por lo que fue llevado a un hospital.
Su madre, Ana Luisa, informó que el pequeño fue intervenido por una hemorragia en el cerebro y llevado a terapia intensiva donde hasta el momento permanece en observación.
En redes sociales, la familia solicitó donación de sangre y también se tiene pensado crear una página para recaudar fondos destinados al pago de la cuenta hospitalaria. Hasta el momento, Diablos no se ha pronunciado respecto a un probable apoyo económico.
En el comunicado se detalla que la malla de protección del diamante es una de las más amplias del país, sin embargo, las secciones de berma y plateas altas se encuentran vulnerables por lo que el equipo invita a “no perder de vista la pelota” en todo momento.
“Reiteramos que el estadio Alfredo Harp Helú cuenta con una red de protección de lado a lado del campo, que se extiende desde la línea de foul hasta el home. La seguridad de nuestros aficionados es prioridad, por ello mantenemos y reforzamos los protocolos que distinguen a nuestro recinto como uno de los que ofrece la mejor experiencia a los visitantes”.
El equipo aseguró que mantiene comunicación con la familia de Simón para dar seguimiento al caso.
“Se ofreció el acompañamiento con el seguro del inmueble para que ellos puedan estar enfocados en la atención y seguimiento de Simón”.
El tercer partido de la serie fue suspendido por lluvia y reprogramado para hoy a las dos de la tarde.