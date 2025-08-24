De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. a11

Tres días después de que Simón Falah-Assadi Martínez fuera impactado por una pelota de foul en el estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos informaron en un comunicado que el menor se encuentra fuera de peligro.

“De manera inmediata se brindó atención médica en el lugar del incidente y posteriormente en la enfermería del estadio, acompañando a la familia del menor en todo momento”, cita el documento.

El pasado miércoles, durante el primer partido de la serie entre los Pingos y Pericos, Simón recibió un pelotazo en la cabeza el cual no tuvo consecuencias de manera inmediata; sin embargo, por la noche presentó dolor de cabeza y náuseas por lo que fue llevado a un hospital.

Su madre, Ana Luisa, informó que el pequeño fue intervenido por una hemorragia en el cerebro y llevado a terapia intensiva donde hasta el momento permanece en observación.

En redes sociales, la familia solicitó donación de sangre y también se tiene pensado crear una página para recaudar fondos destinados al pago de la cuenta hospitalaria. Hasta el momento, Diablos no se ha pronunciado respecto a un probable apoyo económico.