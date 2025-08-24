Pachuca empata 1-1 con León
Mazatlán y Tigres igualan 2-2
Domingo 24 de agosto de 2025
Con un gol olímpico de Sergio Canales y un penal de Sergio Ramos, Monterrey superó 3-0 al Necaxa y se apoderó del liderato general del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, ayer en duelo correspondiente a la jornada seis, efectuado en el estadio BBVA.
Gracias a este triunfo, los Rayados llegaron a 15 puntos y se ubicaron en la cima de la clasificación general. A su vez, el conjunto hidrocálido se quedó en el sitio 12, con cinco unidades.
Los dirigidos por Domenec Torrent abrieron el marcador apenas al minuto 14, cuando Lucas Ocampos soltó un derechazo desde fuera del área para invadir el arco protegido por Luis Unsain y poner el 1-0 en la pizarra.
Sólo unos instantes después, al minuto 21, los Rayados ampliaron su ventaja con el tanto de Canales, quien, al cobrar un saque de esquina, se animó a disparar directo al marco e increíblemente el balón traspasó la línea de gol para conseguir el 2-0.
Los Rayos respondieron con un cabezazo de Diego de Buen, el cual fue atajado por el portero Santiago Mele, y un remate de Diber Cambindo que se fue por encima del travesaño, con lo que no pudieron recortar distancias antes del descanso.
En el inicio del segundo tiempo, al 59, ocurrió la jugada polémica, luego que Tomás Jacob, del Necaxa, tocó con su brazo el balón en el área. La jugada fue revisada en el VAR y el árbitro Yonatan Peinado decidió marcar un penal a favor de los locales, el cual fue cobrado por Ramos, quien clavó el balón junto al palo izquierdo para el 3-0 definitivo.
En el estadio Nou Camp, el Pachuca no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo en los últimos minutos y terminó por empatar 1-1 ante el León, que contó con su estrella, el colombiano James Rodríguez, quien regresó a la actividad tras ausentarse dos partidos por una lesión en la pantorrilla.
En el duelo entre equipos “hermanos”, cada bando anotó desde el punto penal. Por los Tuzos marcó Oussama Idrissi, al minuto 13, mientras el esmeralda Ismael Díaz emparejó el marcador, al 45+6.
Segunda posición en la tabla
Con este resultado, Pachuca, que dejó escapar el liderato general, sumó 13 puntos y se ubicó en la segunda posición de la tabla. Por su parte, el conjunto de La Fiera, que se quedó con un elemento menos a partir del minuto 78 por la expulsión de Valentín Gauthier, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por juego peligroso, ocupó el noveno sitio, con siete unidades.
En el estadio El Encanto, Tigres remontó el marcador y rescató un empate 2-2 ante el Mazatlán, que jugó casi todo el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Bryan Colula apenas al minuto cuatro.
Los goles de los Cañoneros, que llegaron a seis puntos, fueron obra de Facundo Almada (al minuto 20) y Fabio Gomes Netto (46). Por el cuadro regiomontano, que sumó 10 unidades, anotaron Ángel Correa (45+1) y Nicolás Ibañez (90+9).
Al minuto 33, el delantero Joaquim Pereira, del Mazatlán, chocó con el portero felino Nahuel Guzmán, y tras sufrir un fuerte golpe en el rostro cayó noqueado en el césped, por lo que salió del campo en el carrito de las asistencias y posteriormente fue trasladado a un hospital.