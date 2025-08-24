De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. a11

Con un gol olímpico de Sergio Canales y un penal de Sergio Ramos, Monterrey superó 3-0 al Necaxa y se apoderó del liderato general del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, ayer en duelo correspondiente a la jornada seis, efectuado en el estadio BBVA.

Gracias a este triunfo, los Rayados llegaron a 15 puntos y se ubicaron en la cima de la clasificación general. A su vez, el conjunto hidrocálido se quedó en el sitio 12, con cinco unidades.

Los dirigidos por Domenec Torrent abrieron el marcador apenas al minuto 14, cuando Lucas Ocampos soltó un derechazo desde fuera del área para invadir el arco protegido por Luis Unsain y poner el 1-0 en la pizarra.

Sólo unos instantes después, al minuto 21, los Rayados ampliaron su ventaja con el tanto de Canales, quien, al cobrar un saque de esquina, se animó a disparar directo al marco e increíblemente el balón traspasó la línea de gol para conseguir el 2-0.

Los Rayos respondieron con un cabezazo de Diego de Buen, el cual fue atajado por el portero Santiago Mele, y un remate de Diber Cambindo que se fue por encima del travesaño, con lo que no pudieron recortar distancias antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, al 59, ocurrió la jugada polémica, luego que Tomás Jacob, del Necaxa, tocó con su brazo el balón en el área. La jugada fue revisada en el VAR y el árbitro Yonatan Peinado decidió marcar un penal a favor de los locales, el cual fue cobrado por Ramos, quien clavó el balón junto al palo izquierdo para el 3-0 definitivo.

En el estadio Nou Camp, el Pachuca no supo aprovechar la superioridad numérica que tuvo en los últimos minutos y terminó por empatar 1-1 ante el León, que contó con su estrella, el colombiano James Rodríguez, quien regresó a la actividad tras ausentarse dos partidos por una lesión en la pantorrilla.